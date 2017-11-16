OnePlus Uygulamaları, Root Hakkı Kazanabiliyor
OnePlus telefonlarında keşfedilen bir açık, telefonunuzun bir anda kendi kendini root'laması anlamına geliyor!
Kullanıcı verilerini toplayıp kendisine yollayan OnePlus, şu sıralar ateş altında. Firma bu davranışından vazgeçmiş olsa da şimdi, yeni bir problemle karşı karşıya. Problem, OnePlus cihazlarıyla birlikte gelen bazı uygulamaların bir arka kapı yoluyla cihaza root erişimi sağlayabilmesi.
Sorunun kaynağındaki EngineerMode adlı uygulama, normal şartlarda cihazın sistem uygulamalarını kullanana kadar görünmüyor. OnePlus 5, OnePlus 3 ve OnePlus 3T'de bulunan uygulama aslında Qualcomm mühendisleri tarafından üreticilere test amaçlı sağlanıyor. Bununla birlikte Qualcomm, yeni yaptığı bir açıklamada uygulamanın artık Qualcomm tarafından geliştirilmediğini, üzerinde farklı tarafların geliştirmeler yaptığını söyledi. Bu değişiklikleri OnePlus'ın yapmış olması muhtemel.
Twitter kullanıcısı Elliot Alderson tarafından keşfedilen arka kapıyla ilgili bilgiler, kullanıcı tarafından çok detaylı bir biçimde paylaşıldı. Uygulamanın telefona dahil edilmesi OnePlus'ın gözünden kaçmış olmasından kaynaklı gibi görünüyor. Firmanın kurucusu Carl Pei, takımının hatayı araştırdığını söylüyor.
Açığın kötüye kullanılabilmesi için hacker'ın cihazınıza fiziksel erişim sağlaması gerekiyor. Bu yüzden OnePlus sahiplerinin güvende kalması için telefonlarını teknoloji meraklısı arkadaşlarından uzak tutması yeterli.
Zeynel A. Öztürk
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