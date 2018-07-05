OnePlus, Yaratıcılığı Biraz Abarttı!
OnePlus'ın son reklamında telefonun çerçevesinin incelmesi, yeni bir tartışmaya neden olabilir!
OnePlus, tartışmalı reklamları, cinsiyetçi fotoğraf yarışmaları ve müşterilerine verdiği bazı sözleri tutmamasıyla tartışılan bir firma. Şimdi ise firma, yeni reklamında garip bir "hataya" imza attı ve ekranın altındaki boş kısmı çok inceymiş gibi gösterdi.
Videodan alınan yukarıdaki görünün, gerçek telefonla arasında ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Bu tür "abartılar" aslında yeni değil ve birçok küçük üreticinin, bu tür şeylere başvurduğunu gördük. Ancak OnePlus'ın iki aydır piyasada olan bir telefonu farklı bir biçimde göstermeye çalışması oldukça garip.
Bunu masumca bir hata olarak değerlendirebilirsiniz ancak OnePlus, neden olduğunu tartışmalarıyla anılan bir firma ve bu yüzden hep mercek altında. Her şeye rağmen OnePlus'ı seviyorsanız, kırmızı OnePlus 6 ilginizi çekebilir!
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın