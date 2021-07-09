OnePlus Yine Suçüstü Yakalandı: Bu kez Başrolde OnePlus 9 Serisi Var!

Kullanıcıların günlük performans yerine maksimumu sunan teknik özellikleri tercih ettiği bir dünyada, benchmark puanları saygın bir yere sahip. Gerçek dünya performansları söz konusu olduğunda daha yüksek puanlar her zaman geçerli olmasa da, çeşitli benchmark puanlarında yüksek puan alan cihazlar genellikle güçlü olarak kabul edilir.
Bununla birlikte, akıllı telefon üreticileri, kullanıcıları cihazlarını satın almaya yönlendirmek için genellikle yüksek benchmark puanlarına güvenir. Sonuç olarak, lansman etkinliklerinde benchmark puanlarına dayalı çok sayıda karşılaştırma görüyoruz. Ancak bu alanda bazen etik çizginin markalar tarafından ihlal edildiği durumlarla da karşılaşıyoruz.
Bu kez söz konusu firma, OnePlus. Daha önce şirketin, OnePlus 3T'de cihazın benchmark puanlarında daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için etik olmayan ince ayarlar kullandığı tespit edilmişti. Şimdi firmanın aynı şeyi OnePlus 9 serisinde de yapmakta olduğu ortaya çıktı.
Anandtech'in haberine göre, hem OnePlus 9 Pro hem de OnePlus 9'un belirli uygulamaları tam CPU kaynaklarını kullanacak şekilde ayarladığı ve bunun bencmark uygulamalarına, kaynaklara sınırsız erişim hakkı verdiği tespit edildi. Bu da, Snapdragon 888 gerçekten de en güçlü mobil yonga setlerinden biri olduğu için Geekbench gibi kıyaslama uygulamalarının büyük puanlar sergilemesi ile sonuçlanıyor, ancak bu sırada ancak internette gezinmek gibi temel görevler bile en verimli şekilde çalışmayabiliyor.
Hem OnePlus hem de Meizu, daha önceki modellerinde de bu oyunu yaparken yakalanmıştı. Her iki şirketin cihazlarının da biraz daha yüksek benchmark puanları gösterecek şekilde ayarladığı ortay çıkmıştı. OnePlus daha önce suçunu kabul etmiş ve düzeltme sözü vermişti, ancak yine aynı şeyi yapıyor olması herkesi şaşırttı...
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