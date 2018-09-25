OnePlus'a Twitter'daki Takipçilerinden Tepki

OnePlus, Twitter'da takipçilerine bir soru sordu, görünüşe bakılırsa bin pişman oldu!

OnePlus Twitter'daki takipçilerinden "papara" yedi

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