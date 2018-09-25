OnePlus'a Twitter'daki Takipçilerinden Tepki
OnePlus, Twitter'da takipçilerine bir soru sordu, görünüşe bakılırsa bin pişman oldu!
OnePlus, geçtiğimiz mayıs ayında tanıttığı OnePlus 6 modeline çok güveniyor olacak ki, dün Twitter'da takipçilerine yeni telefonuyla ilgili bir soru yöneltti. Ancak muhtemelen şimdilerde bu soruyu sorduğuna bin pişman olmuştur. Zira takipçiler gayet acımasız cevaplar vererek gerek OnePlus 6'yı gerek şirketin politikalarını yerden yere vurmaktan çekinmediler. Oysa OnePlus'ın sorusu gayet mülayim: "OnePlus 6'nın en sevdiğiniz özelliği hangisi?"
Bu sorunun ardından sazı eline alan takipçiler birbiri ardına OnePlus 6'ya cevap vermeye başladı. Ancak cevaplar hiç de şirketin istediği gibi değildi. Özellikle gelecek OnePlus 6T modelinde 3.5 mm'lik kulaklık girişinin kaldırılacağına ilişkin bilgilere cevaben büyük tepki veren takipçiler, ayrıca OnePlus 6'nın çentiğinden de pek hoşnut gözükmüyorlar. Zira OnePlus 5T'de "çentik" hakkında pek iyi şeyler söylemeyen şirketin, sonradan OnePlus 6'da çentiğe yer vermiş olması kafa karıştıran bir eylem olarak algılanmış.
Şimdi bakalım OnePlus gelen bu şikayetlerle nasıl başa çıkacak. İlgili Twitter gönderisini burada bulabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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