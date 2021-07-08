OnePlus'ın Beklenen Telefonu Nord 2 5G, Tanıtılmadan Tanıtılmış Kadar Oldu

Henüz resmi olarak tanıtımı yapılmayan OnePlus Nord 2 5G'nin adı, şirketin yayınladığı bir basın duyurusunda ilk kez geçti. Üstelik bu duyuru, aslında telefon hakkında değil, işlemcisi hakkında!