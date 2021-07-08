OnePlus'ın Beklenen Telefonu Nord 2 5G, Tanıtılmadan Tanıtılmış Kadar Oldu

OnePlus'ın, piyasaya süreceği telefonlar hakkında henüz resmi tanıtım yapılmadan fazlasıyla ipucu veren bir şirket olduğu gerçek. Bunun son örneği ise, Nord 2 5G olmuş durumda. Bir basın açıklamasında OnePlus, "Nord 2 5G" adını ilk kez resmi olarak kullandı. Bu telefonu zaten bekliyorduk ama henüz resmi olarak gerçekliği onaylanmış değildi.
İşin ilginç yanı ise, bu duyurunun aslında telefon ile ilgili değil, telefonda kullanılacak olan yonga seti ile ilgili olmasıydı: MediaTek Dimensity 1200-AI. Böylece hem OnePlus Nord 2 5G'nin gerçek olduğunu öğrenmiş oluyoruz, hem de sahip olacağı yonga setini kesin olarak öğrenmiş bulunuyoruz.
OnePlus, duyurusunda bu yonga setinin kullandığı ilk MediaTek yonga seti olacağını söylüyor; ki bu doğru... Asıl sürpriz ise, Dimensity 1200-AI'nin OnePlus'a özel bir yonga olacağının açıklanması. Bu bir bakıma doğru olabilir ama Dimensity 1200'ün (AI olmadan) çeşitli Realme, Oppo ve Xiaomi telefonlarında zaten kullanıldığını da biliyoruz.
Peki Dimensity 1200-AI'nin farkı ve dolayısıyla OnePlus Nord 2 5G'nin bizlere sunacağı ne? Buradaki kilit unsur, OnePlus'ın senaryoya bağlı olarak rengi ve kontrastı otomatik olarak ayarlayacak, Yapay Zeka Fotoğraf Geliştirme dediği bir özellik. OnePlus, bunun 22 farklı senaryo ile çalışacağını söylüyor ancak bunların ne olduğunu henüz bilmiyoruz.
OnePlus, Nord 2 5G'nin resmi olarak ne zaman tanıtılacağı hakkında henüz açıklama yapmış değil. Ama beklentiler, Ağustos ayını işaret ediyor.
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