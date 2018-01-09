Onlarca Wi-Fi Bağlantısına Dayanan Router Geliyor

Tek bir router'a çok fazla telefon, laptop, akıllı cihazın bağlanmasından çıkan sorunlar, bu yeni Wi-Fi teknolojisi ile tarihe karışacak!

Onlarca Wi-Fi Bağlantısına Dayanan Router Geliyor

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