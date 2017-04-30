Online Oyuncuların Son Tutkusu AgarZ Nasıl Oynanır?
AgarZ ya da Agar oyununu daha önce duydunuz mu? Biliyoruz duymamış olmanız neredeyse imkansız! Agar bu senenin en popüler online oyunu unvanına sahip.
AgarZ ya da Agar oyununu daha önce duydunuz mu? Biliyoruz duymamış olmanız neredeyse imkansız! Agar bu senenin en popüler online oyunu unvanına sahip.
Tarayıcı üzerinden hiçbir yükleme yapmadan kolaylıkla oynanabilen Agar bu senenin en çok oynanan oyunlarından biri oldu. Elbette kısa sürede dünya çapında geniş bir kitleye yayılma başarısı göstermesiyle de oyunun AgarZ gibi bir çok serverı açıldı.
Hadi o zaman, oldukça popüler hale gelen Agar oyununu dahi gölgede bırakan AgarZ serverını hep birlikte inceleyelim.
Agarz Nedir?
Agarz nedir sorusuna verilecek en kısa yanıt Agar oyununu oynatan bir server şeklinde olabilir. Ancak bu server, tüm dünyada ve özellikle de Türkiye'de o kadar popüler hale geldi ki Agar oyununun kendi resmi sitesini bile ikinci plana attığını söylemek mümkün. Öyle ki gün içerisinde Agarz server'ına girdiğinizde, çoğu zaman oyun için uzun bir süre sıra beklemek zorunda kalabiliyorsunuz.
Agar Oyununu Bu Kadar Popüler Yapan Şey Ne?
Agar oyunun popüler olmasının en temel nedeni; bilindiği gibi hem yükleme yapılmadan sadece tarayıcı üzerinden oynanabiliyor olması hem de oldukça basit kurallar içermesidir. Ancak AgarZ serverının yayınlanmasıyla bir çok oyuncu Agar resmi sitesi yerine AgarZ serverlarına yöneldi. Zaten Agar kurucularının oyuna yeni serverlar açma nedenini; oyunun sadece tüm dünyada kıyasıya rekabette olmasından değil, bunun yanında Agar oyunun yetersiz alt yapısını düzeltmek istemesinden kaynaklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
AgarZ kurucuları servera şekilli nickler ve saatli maçlar ekleyerek oyunu daha zevkli bir hale getirdi. Bunun yanı sıra Agarz serverı ile oyuncuya sınırsız skin seçeneği sunuldu. Hatta artık oyunda seçtiğiniz skini geliştirerek diğer oyuncularla paylaşmanız bile mümkün. Bu ve bunun gibi bir çok yeni özellik sayesinde oyun, bütün oyuncuları için daha keyifli bir hale geldi.
Bütün bunların yanı sıra Agarz şu an da Türkiye'nin en büyük Agar oyunu serverı konumunda bulunuyor. Haliyle oyunun serverının büyük bir kısmı Türklerden oluşuyor. Ve bu oyun Türkiye'de çılgınca oynanmaya devam ediyor.
Agarz Nasıl Oynanır?
Agarz serverının oyun dinamiği temelde Agar resmi oyunundan çok da farklı değil. Agarz oyunu temel amacı ise Agar oyununda olduğu gibi rakiplerinize yem olmadan küçük baloncukları toplayarak karakterinizi büyütmek ve sizden daha küçük olan rakipleri yemek şeklinde özetlenebilir. Eğer oyundaki karakterinizi çok büyük boyutlara ulaştırabilirseniz; karakteri "Space" tuşu ile bölebiliyor ya da "W" tuşu ile rakiplerinize küçük parçalar göndererek onları hızlı bir şekilde yiyebiliyorsunuz.
Agarz Server'ının Farkı Ne?
Oyunun temel amacı aynı olsa da yeni serverla birlikte oyuna birçok yeni özellik katıldı. Bu yeniliklerden en dikkat çekici olanının chat ekranı olduğunu söylemek mümkün. Bu sayede oyundaki diğer arkadaşlarınızla server üzerinden kolaylıkla bağlantı kurabiliyorsunuz. Ayrıca Agarz oyunu ile Agarz skin yapma ya da bu skini özelleştirmeniz de mümkün hale geldi. Bunun yanında Agarz server birincisinin seçilmesi için kalan süreyi gösteren geri sayım aracı da oyuna eklenmiş durumda.
Agarz gold toplama işlemi ise yeni serverla birlikte daha eğlenceli bir hale geldi. Agarz skin ve agarz gold sayesinde oyunu birinci bitirmeniz mümkün. Agarz hile yapmanıza bazı kısımlarda izin veriyor. Bu hileler arasında en popüler olanı ise şimdilik Agarz gold hilesi olarak görünüyor.
Son olarak Agarz oyununu, Agar oyununu ile kıyaslandığında oyunun zevkini bir kat daha yukarı taşıdığı için açık ara önde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Agarz serverının daha popüler hale gelmesinin temel sebebini de bu.
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