OnlyFans, Müstegcen İçeriklerle İlgili Verdiği Kararı "Şimdilik" Durdurdu!

OnlyFans, geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile içerik oluşturucuların Ekim 2021'den itibaren platformunda müstehcen videolar yayınlamasını yasaklayacağını bildirmişti. Ancak şirket, Twitter'da yayınladığı yeni bir duyuru ile bu kararından "şimdilik" vazgeçtiğini duyurdu.
OnlyFans'ın popülerliği, salgın sırasında seks işçileri, müzisyenler ve ünlüler de dahil olmak üzere birçok influencer tarafından platformun özel fotoğraflar, videolar ve diğer materyalleri yaymak için kullanılması ile beraber bir patlama yaşamıştı. Bu patlama, bu sosyal sitenin 130 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan bir kullanıcı tabanına ulaşmasını sağladı.
Ancak yasağın nedeni, bankacılık ortaklarının ve ödeme sağlayıcılarının artan baskısıydı. OnlyFans Bloomberg'e geçen hafta müstehcen içeriği yasaklama kararını açıkladıktan sonra "Platformumuzun uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak ve kapsayıcı bir içerik oluşturucu ve hayran topluluğuna ev sahipliği yapmaya devam etmek için içerik yönergelerimizi geliştirmeliyiz" dedi.
Başka bir röportajda (The Verge aracılığıyla), OnlyFans'ın kurucusu ve CEO'su Tim Stokely, bankaların yasağın arkasında olduğunu doğruladı. Stokely, Financial Times'a verdiği demeçte, "Politikadaki değişiklik için başka bir seçeneğimiz yoktu - kısa cevap bankalar" dedi.
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