Önümüzdeki 12 Ay, Siber Saldırılar Açısından Bu Geçen 6 Ayı Aratabilir

Mimecast'ın yeni araştırması, kuruluşların %60'ının önümüzdeki yıl içerisinde e-posta kaynaklı bir saldırı beklediklerini gösteriyor ve bu da, bir kez daha e-postaların siber suçlular arasında en popüler saldırı şekillerinden biri haline geldiğinin altını çiziyor.
E-posta Güvenliğinin Durumu 2020 raporunu derleyen e-posta ve veri güvenliği firması, 1.025 küresel IT yöneticisinin katıldığı, siber güvenliğin güncel durumu üzerine bir araştırma yaptı. Araştırmaya cevap verenlerin %77'si kuruluşlarında bir siber dayanıklılık stratejisini geçmişte veya şu anda yürütmekte olduklarını söyledi. Buna rağmen yarısından fazlası (%60), önümüzdeki yıl e-posta kaynaklı bir saldırı yaşayacaklarından emin ve buna ne kadar hazır oldukları net değil.
Araştırmada belirtilene göre, Koronavirüs salgını sebebiyle her zamankinden daha fazla çalışanın evden çalışması ile beraber siber suçlular, bu fırsattan faydalanarak uzaktan çalışanlara ve organizasyonlarına saldırılar düzenliyor. Mimecast'ın raporunda, alan adı sahteciliği ve e-posta sahteciliği temel saldırı yöntemleri olarak ön plana çıkıyor.
Aynı zamanda kişilerin yerine geçerek yapılan dolandırıcılıklar ve phishing çabaları ile ransomware (fidye yazılımı) de işletmeler için büyük bir problem olmaya devam ediyor. Katılımcıların %72'si son 12 ay içerisinde phishing saldırılarının aynı kaldığını veya arttığını söylerken, %74'ü de aynı şeyi "kişi taklidi saldırıları" için söylediler. Ransomware de oldukça büyük bir problem ve katılımcıların yarısından biraz daha fazlası (%51) bir ransomware saldırısının kuruluşlarını etkilediğini söylüyor.
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