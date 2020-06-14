Önümüzdeki 12 Ay, Siber Saldırılar Açısından Bu Geçen 6 Ayı Aratabilir

Siber saldırılar açısından çok da iyi bir 6 ay geçirmedik. Ama görünüşe göre, önümüzdeki 12 ay bundan daha da kötü olabilir.