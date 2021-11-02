Onur Çekmegil Anısına Öğrencilere Burs Fonu

Accenture, Mynet, Microsoft ve son olarak Google bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında uzun yıllar farklı sorumluluklar üstlenen, 2020 yılında genç yaşta hayatını kaybeden Onur Çekmegil'in anısını yaşatmak adına arkadaşları ve ailesi bir eğitim fonu oluşturdu.
Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla; hukuk, mühendislik ve tıp fakültelerinde öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere her yıl burs imkânı sağlanması amaçlanıyor.
Onur Çekmegil anısına kurulan burs fonuna onurcekmegil.com üzerinden ya da bu adresten bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.
Onur Çekmegil
1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar Accenture'da farklı ülkelerde yurtdışı görevlerde çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek Microsoft ve Mynet'te stratejik planlama, iş ve ürün geliştirme alanlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 2014 yılında Google Türkiye ofisine strateji ve operasyon lideri olarak katıldı. 2017 yılının ardından önce Singapur'da (Asya Pasifik bölgesi) ardından San Francisco'da (global) strateji ekiplerine liderlik yaptı.
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