Opel ağustos kampanyası ve başlangıç fiyatlarını duyurdu

Opel'den Ağustos kampanyası... Opel'in açıklamasına göre Yeni Crossland'e 227 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
- Yeni Mokka'da fiyatlar 365 bin 900 TL'den başlıyor.
- Opel'in SUV segmentindeki bir diğer modeli Opel Grandland X ise 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
- Opel Corsa, 189.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa bulunuyor.
- Insignia ise 419 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Opel'in açıklamasına göre tüm Corsa donanımları ile tüm Astra Edition ve GS line donanımları ÖTV muafiyetine uygun olarak tercih edilebiliyor. SUV seçenekleri arasında ise tüm yeni Crossland Essential ve Edition donanımları ile Grandland X Essential donanım seçeneği, ÖTV muafiyeti olan Opel modelleri arasında yer alıyor.
TİCARİ ARAÇ SEGMENTİ
- Ticari ürünlerde ise Opel Combo Life'ın manuel vitesli Edition donanımında 90 bin TL için 12 ay, sıfır faiz seçeneği sunuluyor. Combo Life, 205 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.
- Combo Cargo'da ise 75 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Combo Cargo, 173 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Vivaro Cargo için 75 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 seçeneği sunuluyor. Vivaro Cargo, ağustos ayı boyunca 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
- Yeni Zafira Life'da ise 75 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Yeni Zafira Life, 336 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
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