Opel Ocak ayı kampanyasını duyurdu (2021-2022 modeller için)

Opel 2021 ve 2022 model araçları için Ocak ayı kampanyasını duyurdu. Farklı modelleri için farklı fırsatlar sunan Opel, Ocak ayına özel 2021 modellerde geçerli sıfır faizli kredi imkanı da sunuyor.