Opel Ocak ayı kampanyasını duyurdu (2021-2022 modeller için)

Opel ocak ayı kampanyasını duyurdu. 2021 ve 2022 model araçlar için açıklanan kampanyada Ocak ayına özel 2021 modellerde geçerli sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. İşte detaylar...
Opel Ocak Kampanyası
- Crossland'de, 60 bin TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.
- Mokka'da 60 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.
- Ticari araçlardan Combo Life, 371 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar, 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faiz imkanıyla satışa sunuluyor.
- Combo Cargo'da 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Combo Cargo 292 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Vivaro Cargo 375 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 459 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar 75 bin TL kredi için 12 ay vade sıfır faiz imkanıyla satışa sunuluyor.
- Yeni Zafira Life 563 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla alıcısını bekliyor ve 75 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor.
Opel 2021 Model Kampanyası
Ocak ayına özel 2021 modellerde geçerli sıfır faizli kredi imkanı da sunuluyor. Bu kapsamda;
- Mokka'da 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi olanağı var.
- Ocak ayında 2021 model ticari aralarda 75 bin TL kredi için 12 ay sıfır faiz olanağı sunuluyor.
- 2021 model Combo Life, 356 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Combo Cargo ise 280 bin 900 TL'den satın alınabiliyor.
- Vivaro Cargo 360 bin 900 TL'den, Vivaro City Van 441 bin 900 TL'den, yeni Zafira Life 541 bin 900 TL'den başlayan fiyatlara sahip.
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