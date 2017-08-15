Opera Max Kapatıldı, Play Store'dan Kaldırıldı!
Tarayıcı devi Opera, büyük iddia ile geliştirdiği uygulamasını, ani bir kararla mezara yolladı!
Sunduğu ücretsiz VPN hizmetiyle verileri sıkıştırıp, mobil veriden tasarruf etmenizi sağlayan web tarayıcısı Opera Max, Şubat 2014'te yayınlanmıştı.
Opera Max, özellikle mobil veri kotası kısıtlı olan kullanıcılar için değerli bir hizmetti. Opera, uygulamayı "Android için lider veri yönetimi ve veri tasarrufu uygulaması" sözcükleriyle açıklıyordu. Ancak firma, yeni yaptığı bir açıklamayla uygulamayı geliştirmeyi durdurduğunu ve Play Store'dan kaldırdığını açıkladı. Gelen açıklama şöyle oldu:
"Bu ürün, diğer web tarayıcısı ürünlerimizden çok farklı bir değer teklif ediyordu ve Opera için farklı bir odak noktasını temsil ediyordu. Bu nedenle web tarayıcılarımıza ve gelecekteki diğer hizmetlerimize odaklanacağız."
Firma, Opera Max'e gelecekte herhangi bir güncellemenin gelmeyeceğini de belirtti. Web tarayıcısı, şu an itibariyle Play Store'dan kaldırılmış durumda. Bununla birlikte Opera Max'in çalışmasını destekleyen hizmet hemen kapatılmadı. Opera, hizmeti mevcut kullanıcıları için "bir süre" açık bırakacağını söylüyor. Bu sürenin ne kadar olduğu açıklanmasa da firma, hizmeti tamamen kapatmadan önce kullanıcılarına bir uyarı gönderecek.
Zeynel A. Öztürk
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