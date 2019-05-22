Opera, Oyunculara Yönelik Tarayıcı Geliştiriyor
Chrome ve Firefox ile rekabet halinde olan Opera, oyunculara yönelik yaptığı yeni tarayıcı duyurusu ile ses getirmeyi başardı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Opera; Chrome ve Firefox ile en iyi tarayıcı olma iddiasında rekabet eden bir web tarayıcısı olarak öne çıkıyor. Pazar payı bakımından çok etkileyici olmasa da Chromium tabanı üzerinde kullanışlı özellikleri bir araya getirerek takdir toplayan bu tarayıcının arkasındaki şirket olan Opera Software AS, Opera GX adlı, oyunlara yönelik internet tarayıcısını duyurdu. Şirket, bu hamlesiyle oyuncular için oldukça özel bir web gezintisi deneyimi sunmak istiyor gibi görünüyor.
Yeni tarayıcı, şirket tarafından "aşina olduğunuz tarayıcının gerçek oyuncularla birlikte yapılan yeni ve özel bir versiyonu" olarak tanımlanıyor. Tarayıcı, görünüşte bu iddiayı yansıtan tipik koyu bir tema ve kırmızı vurgularla tasarlanmış gibi görünüyor.
Ancak buna karşılık olarak birçok Opera kullanıcısı, durum ile ilgili memnuniyetsizliklerini belirtmek için duyurunun altındaki yorum bölümüne geldi. Kullanıcılar, Opera'nın ayrı bir tarayıcı sürümüne vakit ayırmak yerine Opera Reborn 3 gibi mevcut platformları geliştirmek için hala daha fazla şey yapılabileceğine inanıyor. Bu sebeple kullanıcıların Opera'nın yeni bir varyasyonunun tanıtılması konusunda heyecanlı göründükleri söylenemez.
Vivaldi tarayıcısında oyun özelliklerinin tanıtılmasının ardından bazı geri bildirimler Opera etrafında toplandı. Opera, yeni tarayıcının Opera GX erken erişim kayıt sayfasında "oyun kurulumları için oluşturulan ilk tarayıcı" olduğunu iddia ederken, Vivaldi kısa bir süre önce tarayıcıyı Razer Chroma cihazlarına bağlayarak tarayıcı ile Razer oyun ekipmanları arasında derin entegrasyon bir özelliği tanıtmış olması da atlanılmaması gereken bir detay olarak öne çıkıyor.
Opera'nın blog yazısındaki yorumlar, Opera GX için planlanan özelliklerin Vivaldi'nin sunduklarıyla aynı olduğu düşüncesi etrafında birleşiyor. Opera GX ile oyuncular RGB oyun cihazlarından yararlanmak için daha fazla tarayıcı seçeneğine sahip olabilir, ancak oyunculara yönelik internet tarayıcılarına ait kullanıcı kitlesinin büyük olması beklenmiyor. Opera, tarayıcı pazar payının sadece% 1'ine sahip ve Opera GX'in bu payın yalnızca bir kısmını göreceği bariz.
Ancak Opera GX, Google Stadia gibi hizmetler ile oyun akışına dair bazı geliştirmeler sunabilirse, o zaman daha fazla oyuncunun dikkatini çekecek nitelikte bir tarayıcı ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.
Opera GX'e erken erişim için Opera'nın sitesi üzerinden kayıt olabilirsiniz.
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