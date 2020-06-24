Operasyon düzenlenen Sicilya mafyası Cosa Nostra'yla ilgili en iyi 13 film

İtalya'nın Sicilya adasında Cosa Nostra mafyasına karşı düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Cosa Nostra, özellikle film severlerin yakından tanıdığı bir tabir. Bugüne kadar onlarca filmde Cosa Nostra işlendi.
BBCTürkçe'nin aktardığı operasyona göre italya'nın l Catania kentinde, azılı mafya klanı Cappello-Bonaccorsi'nin hedef alındığı operasyonda 52 kişi hakkında gözaltı ve ev hapsi tedbirleri uygulandı.
Yüzlerce polisin görev aldığı operasyonda gözaltına alınanlar arasında mafya babalarının eşleri ve çocukları da yer alıyor. Operasyon Palermo'da da devam etti.
TOPLANTILARI DENİZDE YAPIYORLAR
İtalyan basınında yer alan haberlere göre klan üyeleri toplantılarını teknelerle denize açılarak yapıyordu.
Klan üyeleri, Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın kökleşmiş ritüellerine başvuruyor, örneğin anlaşma göstergesi olarak birbirlerini dudaklarından öpüyordu.
COSA NOSTRA KONULU EN İYİ 13 FİLM
Peki, bugüne kadar Cosa Nostra'yı işleyen hangi filmler çekildi? İşte IMDb'ye göre en iyi Cosa Nostra konulu filmler;
- Mazisini Satan Adam (The Valachi Papers), 1972, IMDb: 6.5
- The Sicilian Girl, 2008, IMDb: 6.9
- Beni Suçlu Bulun (Find Me Guilty), 2006, IMDb: 7.0
- Hain (The Traitor), 2019, IMDb: 7.1
- Giovanni Falcone, 1993, IMDb: 7.1
- Baba III (The Godfather: Part 3), 1990, IMDb: 7.6
- Azap Yolu (Road to Perdition), 2002, IMDb: 7.7
- Günaha Davet (A Bronx Tale), 1993, IMDb: 7.8
- Dokunulmazlar (The Untouchables), 1987, IMDb: 7.9
- Köstebek (The Departed), 2006, IMDb: 8.5
- Sıkı Dostlar (Good Fellas), 1990, IMDb: 8.7
- Baba II (The Godfather Part 2), 1974, IMDb: 9.0
- Baba (The Godfather), 1972, IMDb: 9.2
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