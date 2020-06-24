Operasyon düzenlenen Sicilya mafyası Cosa Nostra'yla ilgili en iyi 13 film

Film endüstrisinin defalarca konu edindiği Sicilya Mafyası Cosa Nostra bir kez daha operasyon haberiyle gündemde. Hem konuyu özetledik hem de Sicilya mafyası Cosa Nostra ile ilgili en iyi 13 filmi anlattık!