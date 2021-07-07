OPPO A15 İndirimli Fiyatıyla Turkcell Mağazalarında

OPPO'nun A15 modeli Turkcell mağazalarında Ayın Yıldız Ürünü olarak indirimli fiyatlar üzerinden tüketiciyle buluşuyor. 26 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler hem peşin alımlarında hem de taksitli ödemeyi seçtiklerinde A15 modeline indirimli fiyat üzerinden sahip olabilecekler. OPPO A15 modeli kampanya bitimine kadar peşin ödemede 2.199 TL yerine 1.899 TL fiyat üzerinden tüketicilere sunulacak. 12 aylık taksitli ödeme planında ise aylık taksit tutarı 237 TL yerine 188 TL olacak.
6.5 inç genişliğinde 1600x720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15, geniş ekranı sayesinde görüntülerin mükemmel netlikte görünmesine imkan sağlıyor. Yapay zeka üçlü kamerasıyla dikkat çeken modelde 13MP ana kamera bulunurken 2MP makro ve 2MP mono kameralar kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kılıyor. A15'in önde ise 5MP kamerası bulunuyor. Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 modeli Android 10 işletim sistemine sahip olup ColorOS 7.2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2GB bellek yer alırken dahili depolamada 32GB alana sahip bir şekilde tüketiciye sunuluyor. İsterseniz MicroSD kart desteğiyle kapasiteyi 256GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz.
26 Temmuz'a kadar geçerli olacak kampanya hakkında detaylı bilgiyi https://www.turkcell.com.tr/kampanyalar/pasaj/cihazlar/ayin-yildiz-urunu adresinden alabilirsiniz.
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