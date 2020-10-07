OPPO A72 İnceleme

3000 TL fiyat bandında değerlendirilmesi gereken bir telefon: OPPO A72'yi tüm özellikleriyle inceledik. İşte OPPO A72 özellikleri, fiyatı ve tüm merak edilen soruların yanıtları...

07 Ekim 2020 20:30

Ercan Uğurlu