OPPO A72 İnceleme

OPPO, üst segment modelleriyle fiyat olarak biraz pahalı modellere imza atsa da, bütçe dostu modelleri arasında ise bir hayli rekabetçi ürünleri ortaya koyuyor. Şirketin A serisi telefonlarından OPPO A72 de bunlardan biri oluyor.
OPPO A72 Fiyatı Ne Kadar?
OPPO A72, 2977 TL fiyatla şu an 3000 TL bandında tercih edilebilecek akıllı telefonlar arasındaki yerini alırken, tasarımıyla sanki daha pahalı bir telefonmuş izlenimi yaratabiliyor. Aurora Purple rengiyle elimizde bulunan telefon, siyah ve beyaz renkleriyle de tercih edilebilirken, tasarımıyla şık görünüyor, elde iyi bir tutuş hissi veriyor. Ancak pek tabii ki telefonun arka yüzeyi cam değil, plastik malzemeden oluşuyor. Buna kenarlar da eşlik ediyor.
OPPO A72 Ağır mı?
OPPO A72'nin biraz ağır ve kalın olduğundan da bahsedebiliriz. 192 gram ağırlığıyla fark edilen telefon, 8.9 mm kalınlığıyla da nispeten kalın akıllı telefon modelleri arasına giriyor.
OPPO A72 Ekranı Nasıl?
Telefonun ekranı ise multimedya kullanımları için fazlasıyla uygun durumda. Geniş, büyükçe bir ekran sahibi olan OPPO A72, 6.5 inç büyüklüğünde ekran içeriyor. 1080x2400 piksel çözünürlüğündeki bu ekran IPS LCD panelden oluşuyor ve iyi bir görüntü sağlıyor. 405 ppi piksel yoğunluğuyla da çözünürlüğün ekran boyutuna oranı iyi seviyede olurken, ekranın tam 480 nit parlaklığına ulaşabildiğini söyleyelim ki bu sayede ekran gayet canlı görünüyor.
Ekrana ilişkin birkaç önemli nokta ise, ekranın Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor olması ve ekranın üzerinde halihazırda bir koruma bandının yer alıyor olması olacak. Ayrıca kutu içeriğinde silikon kılıf da mevcut durumda. OPPO bu telefonunda tam kutu içeriğine imza atmış; kutuda bir kulaklık da yer alıyor.
OPPO A72 Parmak İzi Sensörü
Bu arada telefonda bir parmak izi sensörü mevcut durumda. Telefonun sağ kenarına, güç tuşuna yerleştirilen bu tuş, rahat bir erişim ve hızlı bir tanılama sağlıyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği de mevcut. Bu özellik normal ışık şartlarında güzel çalışırken, ortam ışığı düştükçe olumsuz yönde etkileniyor.
OPPO A72 Özellikleri Neler?
OPPO A72, Android 10 işletim sistemini çalıştırıyor ve Qualcomm işlemciden güç sağlıyor. Telefonun işlemcisi Snapdragon 665. Orta segmente uygun bir performans üreten Snapdragon 665, 8 çekirdekli yapıda bir işlemci. 4 çekirdeği 2.0 GHz frekansında çalışırken, 4 çekirdeği ise 1.8 GHz frekansında güç sağlıyor. Telefonda 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı da mevcut durumda. Hafızayı microSD kart ile arttırabildiğinizi de söyleyelim.
OPPO A72 Oyun Performansı
OPPO A72'nin performansı, günlük kullanım için uygun ölçüde. Ancak yoğun kullanımlarda biraz gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. O nedenle bu telefonun üst segment bir model olmadığını unutmamak gerekiyor. Ancak oyun konusunda tabii ki destek veriyor. PUBG ve Asphalt 9 gibi oyunları rahat şekilde oynayabiliyorsunuz bu telefonla.
OPPO A72 Bataryası ve Pil Ömrü
OPPO A72, 5000 mAh kapasitesinde bir bataryanın sahibi. Bu pil ömrü, ortalama kullanımla size yaklaşık 2 günlük bir performans verecek. Bu anlamda uzun pil ömrü sunan akıllı telefonlardan biri oluyor OPPO A72. Kutusunda yer alan 18W'lık şarj cihazıyla da 2 saat içinde tam kapasite şarj edebildiğinizi de söyleyelim.
OPPO A72 Kamera Performansı
Peki, OPPO A72'nin kameraları nasıl? Telefonda 4'lü kamera kurulumu mevcut durumda. Arkada L şeklinde dizilen merceklerden ana kamera tam 48 MP boyutunda bir sensöre sahip. f/1.7 diyafram açıklığı, 0.8 mikrometre ve faz algılamalı otofokus içeren bu kamera, düşük ışık sahnelerinde de iyi iş çıkartıyor. Telefonda zaten gece modu bulunuyor. Bu da gece ortamında detay seviyesini arttırabiliyor.
Ana kameranın gündüz performansı ise fazlasıyla iyi seviyede. Gündüz, iyi ortam ışığında yapacağınız fotoğraf çekimlerinden çok hoşlanacağınızı söyleyebiliriz. Telefondaki ikinci kamera ise 8 MP şeklinde olurken, bu kamera ultra geniş açılı fotoğraflar için atanmış.
OPPO A72'nin üçüncü ve dördüncü kameraları ise 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP siyah-beyaz sensör ile karşımıza çıkıyor. Bu arada telefonun 10x'e kadar dijital zum yapabildiğinden de bahsedelim.
Sonuç
Sonuç olarak OPPO A72, 3000 TL bandında tercih edilebilecek iyi akıllı telefon modellerinden biri oluyor. Özellikle sınıfı için ekranını bir hayli başarılı bulduğumuz telefon, tasarımıyla da üst seviye görünüyor. Kameraları ve pil ömrüyle de tatmin edici olacak olan OPPO A72'yi şu an 2977 TL fiyatla edinebiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %82
+ Geniş batarya ve iyi pil ömrü
+ Cazip fiyat
+ İyi ekran
+ Kamera performansı
- Kalın ve ağır
OPPO A72 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 6.5 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 610
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 8 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Çift SIM Desteği: Yok
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 75 x 162 x 8.9 mm
- Ağırlık: 192 gr.
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