Oppo, Beklenen Hasselblad Ortaklığını resmi Olarak Doğruladı!

Oppo, bir süredir söylentileri dolaşan ve beklenen Hasselblad ortaklığını resmi olarak doğruladı!

  • Levent Öztürk
Oppo'dan Hasselblad hamlesi!
Oppo

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