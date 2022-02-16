Oppo, Beklenen Hasselblad Ortaklığını resmi Olarak Doğruladı!

Oppo, bir süredir doğruluğu tahmin edilen bir söylentiyi onayladı. Çinli telefon devi, yeni nesil amiral gemisi Find X serisi için kamera markası Hasselblad ile ortaklık kurdu.
Şirket bu doğrulamayı bir basın açıklamasıyla duyurdu ve bu sayede yaklaşmakta olan telefonun 2022 ilk çeyrek lansmanını yapacağını doğruladı. Yani, Şubat veya Mart aylarında bu telefonla karşılaşacağız ve uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek.
Ancak şirket, bu ortaklığın üç yıl süreceği dışında somut bir bilgi vermedi. Oppo, ortaklığın "doğal renk ayarı için yazılım geliştirmeleri" ile başlayacağını ve ardından "renk kalibrasyon çözümünü geliştireceğini ve akıllı telefon kamera renk performansı için yeni bir ölçüt oluşturmayı hedefleyeceğini" söylüyor.
Bunların tamamının temel olarak pazarlama konuşması olduğunu unutmamakta fayda var, ancak donanımdan ziyade yazılıma odaklanılacağını anlayabiliyoruz.
Hasselblad ortaklığı tam olarak büyük bir sürpriz değil. Sızıntılar bir süredir bu ortaklıktan bahsediyordu ve Oppo'nun 2021 yılında birleştiği OnePlus, muhtemelen Oppo'nun yolunu açan kendi Hasselblad ortaklığına sahip.
OnePlus'ın ortaklığı OnePlus 9 ile başlamıştı, ancak çok yıllı bir ortaklıktı ve görünene göre OnePlus 10 Pro bu ortaklıktan çok daha fazla yararlanacak. Bu nedenle Find X5, Hasselblad markasını tanıtırken, ortaklığın daha büyük avantajları görmek için Find X6 veya X7'yi beklememiz gerekebilir...
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