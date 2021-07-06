OPPO Daha Güvenli Bir Mobil Deneyim İçin AWS'yi Seçti

OPPO, yüz milyonlarca ColorOS işletim sistemi kullanıcısına daha güvenli ve esnek hizmet sağlamak için AWS küresel altyapısını tercih etti.

OPPO Güvenli Bir Mobil Deneyim İçin AWS'yi Seçti

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