OPPO, Dünyanın İlk Işın İzlemeli 3D Duvar Kağıdını Tanıttı

OPPO, Oyun Geliştiricileri Konferansı 2022'de (Game Developer Conference) akıllı telefonlar için sektörün ilk ışın izleme teknolojisine sahip ColorOS Işın İzleme 3D Duvar Kağıdını tanıttı. Katılımcılar, OPPO'nun kısa bir süre önce tanıttığı en yeni amiral gemisi modeli Find X5 Pro'da, birden fazla gerçek zamanlı ışın izleme duvar kağıdını deneyimleme şansı elde etti. 3D duvar kağıdının bu yıl içinde bir APK aracılığıyla yayınlanması planlanıyor.
OPPO ABD Araştırma Merkezi Grafik Ürün Yönetimi Başkanı Jane Tian, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bir teknoloji öncüsü olarak kullanıcılarımızın mobil deneyimini zenginleştirmek için her zaman yeni fırsatları araştırıyoruz. Akıllı telefonlarda ışın izleme teknolojisinden yararlanma yeteneği, daha sürükleyici ve rekabetçi oyun deneyimi için daha gerçekçi oyun grafikleri getirecek. 3D duvar kağıdımız, akıllı telefonlarda gelecekteki uygulamaları keşfetmek için bir başlangıç noktası olarak da hizmet edecek."
Işın izleme, ışığın fiziksel davranışını simüle eden ve geçmişte bilgisayarlarda benimsenen bir grafik işleme teknolojisi olarak dikkat çekiyor. Işın izleme teknolojisini benimseyen 3D duvar kağıtları, ışığı gerçek zamanlı olarak kullanılabilir kare hızlarında işleyebiliyor, gölgeleri, yansımaları ve görüntülenen nesnelerin kırılmalarını daha canlı ve gerçeğe yakın hale getirebiliyor. Ayrıca kullanıcılara, çevirme, dokunma ve sallama gibi el hareketleri aracılığıyla duvar kağıtlarıyla etkileşim kurma olanağı sağlıyor.
Işın izleme teknolojisini 2018 yılının başlarında geliştirmeye başlayan OPPO, başlangıçta mevcut mobil cihazlara ışın izlemeyi kademeli olarak sunmak için hibrit bir görselleştirme yöntemini benimsemişti. Sonrasında Find X5 Pro'da hibrit mimariyi ve özel donanım çekirdeklerini kullanarak ışın izleme performansını hızlandırmak için yeni bir yaklaşım geliştirdi.
OPPO ilerleyen dönemde, 3D duvar kağıdını bir APK olarak Find X5 Pro kullanıcılarına ve bununla birlikte ayrıca küresel geliştiricilere, sanatçılara ve tasarımcılara yaratıcılıklarını etkinleştirmelerine yardımcı olmak için bir SDK paketinde tanıtacak.
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