OPPO, Dünyanın İlk Işın İzlemeli 3D Duvar Kağıdını Tanıttı

OPPO, akıllı telefonlar için sektörün ilk ışın izleme teknolojisine sahip ColorOS Işın İzleme 3D Duvar Kağıdını tanıttı. 3D duvar kağıdının bu yıl içinde bir APK aracılığıyla yayınlanması planlanıyor.

OPPO, Işın İzlemeli 3D Duvar Kağıdını Tanıttı

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