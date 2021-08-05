OPPO Ekran Altı Kamera Teknolojisini Tanıttı

OPPO, akıllı telefonları şekillendiren inovasyonlara öncülük etmeye devam ediyor. OPPO'nun yeni nesil ekran altı kamera teknolojisi, ekran ve kamera kalitesi arasında mükemmel bir denge sağlıyor.