OPPO Enco Buds İncelemesi

OPPO, TWS kulaklıklar arasında aktif bir oyuncu. Bunu kısa bir sürede çıkardığı birbiri ardına modellerle göstermişti ve bunlardan Enco W51 ve Enco W31 modellerinden sonra Enco X ve Enco Air'i de incelemiştik. Bu 4 model özellikler ve fiyatlar noktasında birbirinden ayrılsa da en önemli ortak noktası aynı kulaklık tasarım biçimini benimsemesiydi. Bu 3 kulaklık da aşağı doğru uzayan kollara sahipti -ki bu tasarım anlayışı TWS kulaklıklar arasında oldukça yaygın durumda. OPPO, yeni modelinde ise bir farklılığa gitti ve Enco Buds modeliyle tamamen kulağa oturan, tok görünüşlü tomurcuk şeklinde bir tasarımı benimsedi. Peki, iyi mi yaptı, yoksa kötü mü? Bugün OPPO Enco Buds hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız.
OPPO Enco Buds Fiyatı Ne Kadar?
Öncelikle fiyattan başlayalım. Zira OPPO Enco Buds, gerçekten de bütçe dostu bir TWS kulaklık oluyor. Şu an bu kulaklığı 300 TL fiyat etiketiyle bulabiliyorsunuz ki, bu fiyat, bu segment için gayet rekabetçi konumda. Bunun yanı sıra çağrı gürültü engelleme özelliğine sahip olması da onu bu fiyat segmentinde ayıran önemli bir farkı oluyor.
OPPO Enco Buds Tasarımı Nasıl?
Evet, tasarıma dönecek olursak, OPPO, Enco Buds ile bu defa açık tasarımlı değil de, silikon başlıklı, tomurcuk şekline sahip kulak içi kablosuz kulaklık arayanların aradığı bir model ile karşımıza çıktı. Açıkçası düşünceli bir yaklaşım olmuş, zira piyasada yandan uzayan kollarıyla açık tasarımlı çok sayıda kulaklık var ve OPPO da bu tür modellere çok sayıda örnek çıkarttı. Bu anlamda alternatif tasarım, boşluğu dolduracaktır.
Peki, bunu iyi yapabilmiş mi diye sorarsanız, bizce gayet başarmış. Zira Enco Buds, kulağa çok rahat oturuyor ve çok zorlamazsanız düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki kulağınıza uygun silikon başlığı seçmeniz önemli. Kutu içinde seçenekleri bulabiliyorsunuz.
Enco Buds, öte yandan fazlasıyla da hafif yapıda tasarlanmış; kulaklıklar yalnızca 4 gram ağırlığında. Malzeme kalitesiyle de beğendik. Hem kulaklıklar hem şarj kutusu basit görünmüyor. Fiyatı uygun olmasına karşın, malzemeden kaçınılmamış olması sevindirici bir diğer detay. Bu arada şarj kutusuyla beraber ise toplam ağırlığın 45 gram olduğunu da söyleyelim. Yani çok çok hafif.
OPPO Enco Buds Nasıl Bağlanıyor?
Evet, Enco Buds ucuz bir kulaklık olsa da özellikten ödün vermeyen bir model dedik. Bunu hem tasarıma ilişkin olarak tere ve hafif yağmura dayanıklı yapıda olmasıyla ispatlarken, hem de her 2 kulaklık yüzeyine dokunmatik sensörlerin eklenmiş olmasıyla da gösteriyor. Bunlar gerçekten sevindirici detaylar oluyor. Dokunmatik sensörlerin ne yapacağınız uygulama üzerinden seçebiliyorsunuz.
Enco Buds'ı telefonunuza HeyMelody uygulaması yoluyla bağlıyorsunuz. Bağlaması oldukça kolay. Telefonunuzun Bluetooth'u açıkken uygulamayı açıyor ve kulaklığın şarj kutusunu da açtığınız anda hızlıca eşleşiyorlar. Uygulama üzerinden kulaklıkların pil düzeyini görebiliyor, kulaklık kontrollerini yapabiliyor ve oyun modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Oyun modunu açtığınızda, görsel – işitsel senkronizasyon için ses aktarım hızı 80 ms'ye kadar düşürülüyor. Böylece telefonda oyun oynarken ses senkronizasyon kaybı yaşamıyorsunuz. Bu da kulaklık için önemli bir diğer özellik oluyor.
OPPO Enco Buds Özellikleri Neler?
Bluetooth 5.2 üzerinden bağlantı desteği sağlayan Enco Buds, performansıyla da gayet memnun edici sonuçlar sağlıyor. Kulaklığı kullanırken elbette telefon konuşmalarımıza da yaptık ve sesin karşı tarafa net şekilde ulaştığını, keza karşı tarafın da sesini iyi şekilde aldığımızı gördük. Bunda kulaklıkta kullanılan akıllı çağrı gürültü engelleme özelliğinin de desteği var kuşkusuz. DNN model tabanlı akıllı algoritma kullanan Enco Buds, aramalar sırasında çevredeki gürültüleri bir miktar engelleyebiliyor ve bu da daha temiz bir görüşme imkanı sağlıyor. Bu arada gerçekten çok gürültülü bir ortamda değilseniz, kulaklık bu özelliği bayağı iyi şekilde işleyebiliyor.
Enco Buds'ta bunun yanı sıra Binaural Audio teknolojisi adında bir özellik de mevcut. Normalde standart kulak içi kulaklıklardan biri telefona bağlı olurken, telefon bağlantısını ikinci kulaklığa kendi üzerinden sağlıyor. Binaural Audio teknolojisi ile ise her 2 kulaklık da telefona ayrı ayrı olarak bağlanıyor. Bu da kulaklıklar arasında ses gecikmesini düşürüyor ve daha istikrarlı bir ses deneyimi sağlıyor.
Bu arada OPPO Enco Buds, 8 mm'lik sürücüleri kullanıyor ve ses performansıyla sınıfı için ideal bulduğumuzu söyleyebiliriz. Günlük kullanım için müzik dinletilerinde yeterli seviyede performans üretebiliyor. Dediğimiz gibi Bluetooth 5.2 kanalı üzerinden çalışıyor ve SBC ile AAC ses codec'lerini destekliyor.
Ses deseni sıcak olan kulaklık, bu nedenle bas ağırlıklı müzikler için uygun yapıda. Bunda tabii ki tomurcuk başlıklı kulaklık tasarımının da etkisi olduğu mukakkak. Ancak öte yandan ses seviyesini yükselttiğinizde bazı vokal ve enstrümantal sesler tiz gelebilir. Fakat ebette bunlar bu fiyat kategorisi için beklenebilecek şeyler.
OPPO Enco Buds Pil Ömrü Ne Kadar?
Peki, kulaklığın pil performansı nasıl? OPPO Enco Buds'ın pil ömrü yüksek ses seviyesinde aralıksız müzik dinlerseniz 5 saatli bir performansla bitebiliyor. Zaten OPPO'nun iddiası da sade kulaklıkla 6 saat boyunca pil ömrü gösterdiği yönünde. Bu anlamda ideal bulduğumuzu söyleyebiliriz. Ha, zaten şarj kutusuyla beraber bu süreyi defalarca kez döndürebiliyorsunuz. Şarj kutusuyla birlikte totalde 24 saate kadar pil ömrü sunabiliyor kulaklık. Şarjı bittiğinde ise 15 dakikalık şarj ile 1 saatlik dinleme süresi sağlayabiliyor. Bu ne kadar hızlı olsa da kulaklığın tam kapasite şarj olması biraz zaman alabiliyor. Bu sürede yaklaşık 2.5 saat kadar.
Sonuç
Evet, sonuç olarak toparlayacak olursak Enco Buds, şirketin kulak içi tomurcuk yapıda kulaklık tasarımında başarılı bir modeli olmuş diyebiliriz. Bluetooth 5.2 bağlantısı, sorunsuz eşleşme işlemi, 80ms düşük gecikmeli oyun modu, AAC kodlamalı 8 mm sürücüsü ile bas odaklı ses sağlaması, iyi pil ömrü, dokunmatik kontrolleri, IP54 su koruması ve ergonomik yapısıyla beraber, 300 TL fiyatıyla güzel ve kullanışlı bir ürün. Ha, tepe seviyelerde tiz dengesini pek koruyamıyor, ancak o kadar da olacak. Bir de tam kapasite şarj olması biraz zaman oluyor. Bunlar dışında bizim görebildiğimiz başka eksisi yok diyebiliriz. Yine sizin varsa, yorumlarda yazın oradan da konuşalım.
CHIP Online Notu: %83
+ Kompakt kasa
+ Rahat tasarım
+ Bas dostu ses performansı
+ Bluetooth 5.2
+ 88ms düşük gecikme modu
+ IP54 sertifikası
+ Dokunmatik kontroller
+ Hızlı eşleşme
- Hızlı şarj yok
- Yüksek seste tiz seslerde bozulmalar
OPPO Enco Buds Teknik Özellikleri
- Sürücü 8mm dinamik sürücü
- Bağlantı Bluetooth 5.2
- Pil Kapasitesi 40 mAh / 400 mAh (şarj kutusu)
- Müzik Çalma Süresi 24 saate kadar
- Şarj Süresi 150 dakika (şarj kutusu ile)
- Frekans Tepkisi 20 Hz – 20kHz
- Dayanıklılık IP54
- Ağırlık 4 gr (kulaklık) / 45 gr (tüm cihaz)
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