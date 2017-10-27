Oppo F5 Artık Gerçek! İşte Tüm Özellikleri

Oppo'nun güzel görünümüyle hepimizde merak uyandıran telefonu Oppo F5, resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri...

Oppo F5 Artık Gerçek! İşte Tüm Özellikleri

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