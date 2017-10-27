Oppo F5 Artık Gerçek! İşte Tüm Özellikleri
Oppo'nun güzel görünümüyle hepimizde merak uyandıran telefonu Oppo F5, resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri...
Çinli üretici Oppo'nun birkaç haftadır tanıttığı güzel görünümlü Oppo F5'i, sonunda resmi olarak tanıtıldı.
Resimlerde de gördüğünüz üzere Oppo F5, modern görünümlü bir telefondan bekleyeceğiniz birçok şeyi sunuyor. İnce çerçevesi sayesinde bolca ekran alanı sunan telefonun 6 inç'lik ekranı, 2160x1080 çözünürlüğe sahip. İşlem gücünü MediaTek MT6763T yonga setinden alan telefon, Siyah ve Altın renkli modelinde 4GB RAM sunarken Kırmızı modelinde 6GB RAM sunuyor. Benzer şekilde Siyah ve Altın modeller 32GB depolama alanıyla gelirken Kırmızı model 64GB dahili depolamayla geliyor.
Her iki model de microSD kart yardımıyla depolama alanını genişletmenize izin veriyor. Cihazın arka tarafında 16 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Ön yüzde ise 20 megapiksellik sensöre yer verilmiş. Ön kamera, firmaya göre Oppo F5'i diğerlerinden ayırıyor çünkü "yapay zeka teknolojisinden faydalanan karmaşık algoritmaları yardımıyla yaşınız, cinsiyetiniz ve cilt tipiniz ne olursa olsun her tür güzelliği ortaya çıkarıyor."
Bu kısaca F5 ile harika selfie'ler çekebileceğiniz anlamına geliyor. 3.300mAh pil ile gelen telefon, 27 Ekim'den itibaren Filipinler'de yaklaşık 310 dolarlık fiyatıyla ön siparişe sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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