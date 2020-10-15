OPPO'nun Hızlı Şarj Teknolojilerinin Arkasındaki Hikaye Ne?

OPPO, hızlı şarj teknolojisini ilk kez 2014 yılında Find 7 modeliyle tüketiciye sunmuştu. O günden bugüne inovasyon yapmaya hız kesmeden devam eden OPPO'nun bu inovasyonu birçok akıllı telefon üreticisine ilham verdi. Fakat OPPO bu alanda sektördeki lider pozisyonunu korudu ve hızlı şarj teknolojilerini optimize etme çalışmalarını sürdürdü. Altı yıl sonra 2020'de artık OPPO yaygın bir şekilde hızlı şarjın uzmanı olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada 157 milyon kullanıcının şarj etme işlemini güvenli bir şekilde yapmasını sağlayan akıllı çözümlere öncülük eden OPPO'nun akıllı telefon şarj teknolojisindeki inovasyonu sadece şarj etme hızı açısından değil, pil ömrü ve güvenlik açısından da sektöre liderlik ediyor.
Jeff Zhang'in 2012 yılındaki keşfi
Akıllı telefon sektörü geliştikçe daha ince cihazlar yapma gayreti içindeki üreticiler, çıkartılabilir piller yerine gövdeye sabit piller kullanmaya yöneldi. Büyük ekranlı akıllı telefonların standart haline geldiği 2012 yılından bu yana yüksek enerji tüketiminin maliyeti artıyordu. Bu durum, daha yüksek pil kapasitesine olan talebi artırdı. Geçmişte akıllı telefon üreticilerinin ortak bir uygulaması pil ömründeki eksikliği pilin kapasitesini artırarak telafi etmekti. Ama bu uygulama yeni bir soruna yol açtı; şarj etme süresi uzadı...
OPPO hızlı ve güvenli akıllı telefon şarj çözümleri geliştirmeye karar verdi. O zamanlar araştırmacılar mobil cihazlarda 'yüksek voltaj düşük akım' şarj çözümlerine odaklanıyordu. OPPO Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang 2012 yılında yüksek voltajla şarj etmenin sınırları olduğunu keşfetti. 5V voltaj sınırı aşıldığında, pili şarj etmeden önce bir voltaj azaltma cihazının takılması gerekiyordu.
Ancak şarj etme işlemi sırasında voltaj azaldıkça ısı yükseliyordu, bu da kullanıcılar için bir güvenlik riski oluşturuyordu. Dönüşüm verimliliği yüzünden elektrik enerjisi ısıya neden oluyordu. Bu durumdan gerekli dersi çıkartan Zhang yüksek voltaja değil yüksek akıma dayanan inovatif akıllı şarj çözümünü geliştirdi.
OPPO'nun OPPO Find 7 ile sunduğu ilk nesil VOOC Hızlı Şarj teknolojisi konvansiyonel şarj hızının 4 katına ulaştı. Bu hızla 30 dakikada pilin %75'i şarj olabiliyordu. Voltajı 5V ile sınırlayan VOOC hızlı şarj, dönüştürücüye olan ihtiyacı da ortadan kaldırdı. Böylece çok daha verimli, güvenli ve ısınmaya neden olmayan şarj olanağı sağladı.
OPPO'nun 'Beş Dakika Şarj Et, İki Saat Konuş' sloganı çerçevesinde yürütülen reklam kampanyası bu hızlı şarj teknolojisini kısa sürede daha geniş bir kullanıcı kesimine tanıttı. 2015 yılında 50 milyon akıllı telefon satıldı ve OPPO'nun yıllık satışlarının %67 artmasına katkı sağladı.
OPPO standartların tüketicilerin ihtiyaçlarına göre sürekli evrim geçirdiğine inanıyor. 2016'da yapılan bir araştırma, kullanıcıların %30'dan fazlasının cihazı satın alırken en önem verdikleri seçeneğin VOOC Hızlı Şarj teknolojisi olduğunu ortaya koydu. Hızlı şarj kullananların sayısının global düzeyde 157 milyona ulaşmış olması OPPO hızlı şarj teknolojisinin tüketicilerin zihninde kendisine sağlam bir yer bulduğunu gösteriyor.
VOOC'tan SuperVOOC'a geçiş
OPPO en iyi kullanıcı deneyimi sağlamaya odaklanarak gerçekleştirdiği teknolojik atılımlarda çıtayı her zaman daha yükseğe çekme arayışı içinde. Stratejik davranan OPPO tüm dünyadaki altı Ar-Ge merkezinde hızlı şarj ürün yetkinliklerini güçlendirdi. 2018 yılında Find X Lamborghini modeli ile birlikte SüperVOOC Hızlı Şarj teknolojisi tanıtıldı. İnovatif iki hücreli tasarım sektörde bir ilk oldu ve azami 50W'a kadar şarj etme gücü sağladı. VOOC'tan SüperVOOC'a geçerken OPPO şarjda bir devrim yapmıştı.
Hızlı şarj teknolojisi şimdi Reno4 Pro'ya taşındı
Ekim 2019'daki lansmanından bu yana yeni 65W SüperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisi, aralarında Find X2'nin de yer aldığı birçok OPPO akıllı telefonda kullanıldı. OPPO şimdi de bu teknolojiyi Reno4 Pro'ya taşıdı.
Reno4 Pro'da pil ömrünü uzatmak için birçok optimizasyon yer alıyor. Örneğin Süper Güç Tasarruf Modu günlük pil süresini artırıyor. OPPO laboratuvarlarından alınan verilere göre, Süper Güç Tasarruf Modu sayesinde pilin sadece %5'i doluyken WhatsApp'ta 1,5 saat mesajlaşma yapılabiliyor. Yapay Zeka Gece Şarjı fonksiyonu sayesinde de Reno4 Pro gece 8 saat boyunca elektriğin sadece %2'sini tüketiyor.
TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System Sertifikası'na sahip olan Reno4 Pro'nun hızlı şarj sisteminin güvenli olduğu tescil edildi. OPPO ayrıca hızlı şarjın akıllı telefonun pil kapasitesi üzerinde ciddi bir etkisi olmamasını da sağladı. OPPO laboratuvarlarından alınan verilere göre, 65W SuperVOOC 2.0 ile yapılan testlerde Reno4 Pro'nun pili 800 döngü yaşadı. Sonuçlar pil kapasitesinin %80'in üzerinde kaldığını (laboratuvar koşullarında) ortaya koydu.
Hızlı şarjda yeni bir çağ başlıyor
Dünyanın lider akıllı telefon markası olarak OPPO teknolojiyi global tüketicilere estetik olarak sunmak için çaba gösteriyor. 65W SuperVOOC 2.0'nın başarısı OPPO'nun uluslararası pazarları keşfetmesine yardımcı oldu.Yeni bir teknoloji sunmanın çok ötesine geçen OPPO, hızlı şarj ekosistemini genişletti. Nisan 2020 itibarı ile OPPO'nun hızlı şarj teknolojisiyle ilgili olarak tüm dünyada 2.700 patent başvurusu yapılmıştı ve bunların yaklaşık 1.200'ü onaylanmıştı. 2018'den bu yana OPPO aralarında çip üreticileri, taşınabilir şarj üreticileri ve havaalanlarında kullanılan üzerinde priz olan koltuk üreticileri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 23 şirkete patentinin lisansını verdi. Kendisiyle birlikte tüm şarj etme endüstrisini ileriye taşıyan OPPO, kullanıcılara pil ömrü ve şarj konusunda daha iyi bir deneyim yaşatmak için hızlı şarj teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.
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