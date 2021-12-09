OPPO INNO DAY 2021'de Son Teknoloji NPU ve Yeni Akıllı Gözlüklerini Tanıttı

OPPO 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek OPPO INNO DAY 2021'de heyecan verici yeni teknolojilerini tanıtacak. OPPO'nun ilk NPU (Nöral İşlem Birimi) ve OPPO'nun yeni akıllı gözlüklerinin yanı sıra birkaç buluş, şirketin şimdiye kadarki en büyük teknoloji etkinliğinde ilk kez sahneye çıkacak.
OPPO INNO DAY 2021, 14-15 Aralık tarihlerinde çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçekleştirilecek. Çevrimiçi etkinlik sırasında, OPPO'nun Kurucusu ve CEO'su Tony Chen, şirketin kurumsal stratejileri ve Ar-Ge'deki yenilikleri hakkında bir açılış konuşması yapacak. Aynı zamanda diğer üst düzey yöneticiler yeni NPU ve yeni akıllı gözlükleri tanıtacaklar.
OPPO INNO DAY 2021 etkinliğinde, OPPO'nun Retractable Camera ve Digital Human da dahil olmak üzere en son teknolojilerinin ayrıntıları sergilenecek. Buna ek olarak, görüntüleme, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve 5G ile ilgili diğer yenilikler de duyurulacak.
OPPO INNO DAY 2019 yılında ilk kez düzenlenmesinin ardından her yıl yeni ürünleri ve çığır açan diğer yenilikleri tanıtıyor. OPPO INNO DAY 2019 sırasında OPPO, sanal gerçeklik gözlükleri, 5G CPE ve akıllı saat serisini duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl ise marka, genişletilebilir ekrana sahip akıllı telefonu OPPO X 2021, artırılmış gerçeklik gözlüğü AR Glass 2021 ve artırılmış gerçeklik uygulaması CybeReal olmak üzere 3 ürün sergilemişti. Bu yıl OPPO, teknolojik gelişmelerin sınırlarını her zamankinden daha fazla zorlayan en son başarılarını sunarak bu geleneği sürdürecek.
OPPO ayrıca, kullanıcıların OPPO'nun en son yeniliklerini deneyimlemek ve daha fazlasını öğrenmek için 14–15 Aralık 2021'de avatarları kullanabilecekleri bir sanal lansman oluşturacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın