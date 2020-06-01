OPPO Reno3 Pro İnceleme! OPPO Reno3 Pro Özellikleri ve Fiyatı!

Kısa bir süre önce yine OPPO'nun Reno3 modelini incelemiştik hatırlarsanız. Bu kez de Reno3 Pro modeline yakından bakacağız. Aslında 2 telefon da bize aynı zamanda geldi ve beraber inceleme ve değerlendirme şansı bulduk. Bu incelememizde de tüm bunlardan, aldığımız notlardan sizlere bahsedeceğiz.
Ancak şunu söylemek lazım. Aslında Reno3 ve Reno3 Pro birbirine oldukça yakın telefonlar. Ufak bir segmentasyon farkı var ve elbette özellik bakımından da 2 telefon arasında birtakım farklar mevcut. Reno3 orta segmente hitap eden bir model olurken, Reno3 Pro ise orta – üst segment arasına konumlanıyor. Ancak 2 telefon da oldukça şık ve fakat Reno3 Pro, bizce biraz daha şık bir model. Peki, neden? İncelemeye geçelim.
OPPO Reno3 Pro Tasarımı Nasıl?
Reno3 Pro, siyah renkli cam malzemeye sahip gövdesiyle oldukça sade görünüyor. Elbette telefonu yine Reno3 gibi mavi renkle de bulabiliyorsunuz, burada tercih sizin olacak.
Gövde olarak Reno3'e göre daha ince ve hem ön hem arka kenarlardan kavisli yapıda tasarlanan Reno3 Pro, böylece elde daha rahat bir tutuş hissi sağlarken, öte yandan daha ince bir model. 7.7 mm kalınlıkta olan gövdesi gerçekten çok ince. Ayrıca telefon 171 gram ağırlığıyla da oldukça hafif bir model oluyor.
Bu arada ön ve arka yüzünün cam malzemeye sahip olduğunu söylemiştik. Bu 2 yüzeyin Gorilla Glass 5 seviyesinde korumalı yapıda olduğunu da söylemek lazım. Koruma bu tür ince telefonlarda bilhassa çok mühim. Buna ek olarak telefonun ekranında halihazırda bir koruma filmi de bulunuyor ve kutu içeriğinde bir silikon kılıf da yer alıyor. Bunlarla beraber telefonun ful korumalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada kutu içeriğinde bir kulak içi kulaklığın yer aldığını da belirtelim.
Reno3 Pro Arka Yüzeyinde 4'lü Kamera
Reno3 Pro'nun arka yüzeyinde bir köşede 4'lü kamera setini görüyoruz, diğer köşede ise OPPO logosu yer alıyor. Telefon gerçekten arka yüzeyiyle çok güzel görünüyor, fakat şu CE sertifika logoları biraz daha küçük yazılsa daha iyi olurmuş demeden de geçmemek lazım. Bunları pek beğenmedik.
OPPO Reno3 Pro Ekran Özellikleri Neler?
Telefonun önünü çevirdiğimizde, geniş bir ekran bizleri karşılıyor. 6.5 inç büyüklüğünde geniş, büyük ve güzel görünen bir ekranın sahibi Reno3 Pro. Ekranın çözünürlüğü 1080x2400 piksel olurken, piksel yoğunluğu da 402 ppi seviyesinde. Böylece oldukça doygun ve güzel renkler üreten bir ekranın bu telefonda karşınıza çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Telefonda ekran paneli de AMOLED olarak yer alıyor. Böylece renk doygunluğu maksimum seviyede olurken, ekranın parlaklık miktarı da bir hayli fazla. 800 nit maksimum parlaklık seviyesine ulaşabilen ekran, ayrıca 90Hz ekran tazeleme hızıyla da yenilikçi modeller arasında yer alıyor. Bu anlamda telefonun ekranını fazlasıyla seveceksiniz.
Bu arada ekran kenar çerçevelerinin ince tutulmuş olması sayesinde 20:9 ekran - gövde oranı sağlanmış ekranda. Bu da hem geniş geniş film izleme hem de oyun oynama olanağı tanıyor. Elbette uygulama kullanımlarının ve sosyal medyada dolaşmanın da keyfi böylece artıyor.
Ekrana ilişkin bir diğer not ise Reno3 Pro'nun ekran kenarlarının kavisli olduğu. Hatırlarsanız Reno3, düz panele sahipti. Bu modelde ise ekran kenarları hafif de olsa kavisli yapıda.
OPPO Reno3 Pro Parmak İzi Sensörü, Yüz Tanıma ve Hoparlörler
Reno3 Pro'da hem parmak izi sensörü hem yüz tanıma özelliği yer alıyor. Her iki yöntem de gayet hızlı çalışırken, telefonu, Reno3'ten ayıran önemli noktalarından birini hoparlörleri kılıyor. Reno3 Pro'da hem üst hem alt kenarda hoparlör mevcut; böylece stereo ses sağlanıyor. Ses performansının gayet iyi olduğunun altını çizelim; vokaller fazlasıyla hoş geliyor.
Bu arada telefonun elimizdeki modeli tek SIM kartlı, çift SIM kart desteği yok. Ayrıca microSD kart yuvası da bulunmuyor. Fakat kapasite olarak geniş bir alanınız var elinizde. Telefonda tam 256 GB'lık bir hafıza yer alıyor. böylece oyun ve uygulama kütüphanenizi geniş tutabilir, fotoğraf ve videolarınızı cebinizde rahat taşıyabilirsiniz.
OPPO Reno3 Pro Teknik Özellikler ve Performansı Nasıl?
Reno3 Pro, sahip olduğu özelliklerle beraber, bulunduğu segment için güçlü telefon modellerinden biri oluyor. Özellikle zaten ekranıyla fazlasıyla güzel görüntü üreten telefon, teknik ekipmanıyla sağladığı güç ile beraber bu ekrandan bol bol yararlanma olanağı tanıyacak.
Android 10 işletim sisteminin yer aldığı ve OPPO'nun kendi yazılımı olan ColorOS 7'nin arayüz olarak kullanıldığı telefonda, işlemci Qualcomm'un Snapdragon 765G yonga seti. 7nm mimarisinde tasarlanan bu işlemci, orta – üst segment için gayet ideal yapıda. 8 çekirdekli olan bu işlemciye telefonda tam 12 GB kapasiteli RAM eşlik ediyor. Bu da yüksek RAM tüketiminde bulunan uygulamalar ve multi tasking işlemciler için fazlasıyla yeterli.
Reno3 Pro'ya uyguladığımız sentetik testlerde kağıt üzerinde orta sıralarda yer aldığını da söylemek lazım. AnTuTu Benchmark'ta 322444 puan toplayan telefon, GeekBench'te de 604 tek çekirdek, 1811 çoklu çekirdek sonucu topluyor.
Bu puanlarla genel performans neticesinde Galaxy A71 ile rekabet halinde olan Reno3 Pro, işlemci bazında ise Galaxy A71'i geride bırakıyor ve burada da nova 5T ve Note 10 Lite modelleriyle yarışıyor. Arada büyük farklar yok ve genel kullanımda da bunu fark etmiyorsunuz belki ancak aradaki fiyat farkı önemli duruyor. Tabii ki Reno3 Pro'nun da farklı meziyetleri var. Burada tercih neye öncelik verdiğiniz olacak.
Telefonun depolama kapasitesi söylediğimiz gibi 256 GB olurken, grafik tarafında da Adreno 620 yer alıyor. Böylece oyunlarda da ideal performans sağlayabiliyorsunuz bu telefonda. Yani oyun konusunda bir endişeniz olmasın.
Oyun konusunda başvuracağınız önemli alanlardan biri Oyun Alanı kısmı olacak. Bu bölümden oyun optimizasyonunu yapabiliyor ve bu sayede pil ömrü ile oyun performansını dengeleyebiliyorsunuz.
OPPO Reno3 Pro testlerini, karşılaştırma tablolarını ve oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
OPPO Reno3 Pro Pil Performansı Nasıl?
Telefonda pil kapasitesi de Reno3 ile aynı; 4025 mAh seviyesinde. Fakat kutu içeriğinden çıkan batarya daha hızlı şarj imkanı tanıyan 30W gücünde. Hal böyle olunca, Reno3 Pro ile bataryayı daha kısa sürede şarj edebiliiyorsunuz. 20 dakika içinde yüzde 51 doluluk oranına ulaşabilen batarya, 30 dakika içinde yüzde 72, 50 dakika içinde de yüzde 99 kapasiteye ulaşabiliyor.
- 10 Dakika: Yüzde 26
- 20 Dakika: Yüzde 51
- 30 Dakika: Yüzde 72
- 40 Dakika: Yüzde 90
- 50 Dakika: Yüzde 99
- 58 Dakika: Yüzde 100
Telefonun pil performansı da gayet ideal ve bu alanda Galaxy A71 ile rekabet halinde. Yaptığımız 90 dakikalık Full HD video testinde 1.5 saat süre sonunda yüzde 11'lik oran kaybeden Reno3 Pro, böylece dengeli bir sonuca imza atıyor. Telefonun ayrıca normal kullanımlarla 2 güne kadar pil ömrü sağladığını da söyleyelim.
OPPO Reno3 Pro pil performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
OPPO Reno3 Kameraları Nasıl?
Reno3 Pro da, tıpkı Reno3 gibi kamera konusunda zengin bir telefon. Ön kamerası, ekranda köşeye yerleştirilen telefonda, ön kamera 32 MP çözünürlüğünde. Güzel selfie fotoğrafları çekebilen telefonda, ön kamerada portre modundan, güzellik modundan, zaman atlamalı çekimlerden ve panorama modundan faydalanabiliyorsunuz. Fakat Gece modu, Reno3'teki gibi ön kamera için yer almıyor. Bunun yerine ekran flaşını kullanarak çekim yapabiliyorsunuz. Gece modunun Reno3 Pro'ya gelmesi gerektiğini düşünüyoruz, fakat flaşla da fena çekim yapmadığını söylemek lazım.
Reno3 Pro'da ön kamera Full HD video kaydı yapabilirken, arka kamera ise 4K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Elbette bunun yanında arka kameralar geniş seçenekler sunuyor bizlere. Burada ana kamera, fakat büyük ölçüde Reno3 ile benzerlik gösteriyor. Reno3'e farklı olarak ana kamera OIS ve EIS desteği içeriyor.
48 MP'lik ana kamera, yapay zeka ile gürültü azaltma özelliğine sahip. Ayrıca arka kamera ile 20x oranında dijital zum yapılabiliyor. Bu alanda 13 MP'lik telefoto lens bulunurken, ayrıca 8 MP ölçüsünde ultra geniş açılı ve 2 MP'lik mono lens de hazır bulunuyor. Bunlarla beraber telefonda geniş çekim yeteneklerine sahipsiniz.
Yapay zekadan da farklı çekim koşullarında faydalanabiliyorsunuz. Bir objeye yaklaştığınızda otomatik olarak makro moduna da geçebilen telefonda, hızlandırılmış ve ağır çekim yeteneklerinden de yararlanabiliyorsunuz ve ortaya gerçekten güzel sonuçlar çıkabiliyor.
OPPO Reno3 Pro ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde Reno3 Pro, sahip olduğu özelliklerle güzel bir telefon oluyor. Orta – üst segment arasında elegan modellerden biri olan Reno3 Pro, güzel tasarımla beraber güzel özellikler içeriyor fakat sonuca geldiğimizde fiyatına bakıyoruz ve karşımızda gerçekten pahalı bir model olduğunu görüyoruz. OPPO, Reno3 Pro'nun fiyatını 6599 TL olarak listeledi ve bununla da telefonu amiral gemilerinin karşısına konumladı. Açıkçası bu fiyata özellik bakımından amiral gemisi modelleri pazarda görmek mümkün. Reno3 Pro her ne kadar tasarım yönüyle güçlü olsa da, o fiyata pek uygun bir model değil doğrusu. Karşısında büyük rakipler var ve bu nedenle fiyatının aşağı çekilmesi gerektiğini son tahlilde söyleyebiliriz.
CHIP Online Notu: %80
+ Güçlü AMOLED ekran
+ 90Hz tazeleme hızı
+ Elegan tasarım
+ Gorilla Glass 5 ile koruma
+ Silikon kılıf & ekran filmi
+ NFC var
+ İyi çalışan parmak izi sensörü ve yüz tanıma
+ İyi pil performansı
+ Hızlı şarj
+ Kamera seçenekleri
+ 4K video kaydı
+ Stereo hoparlör
- Fiyatı çok yüksek
- Su koruması yok
- 3.5 mm kulaklık girişi yok
Kimler OPPO Reno3 Pro Satın Almalı?
Tasarımıyla güçlü görünen ve yetenekli bir akıllı telefon satın almak isteyenler OPPO Reno3 Pro'yu tercih edebilirler.
OPPO Reno3 Pro Alternatifleri Neler?
OPPO Reno3 Pro'ya segment alternatifi olarak Galaxy A71 bir seçenek olurken, fiyat bakımından da Galaxy S10 ve Huawei P30 Pro değerlendirilebilir.
OPPO Reno3 Pro Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 10
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.4 GHz & 1.8 GHz
Ekran Teknolojisi: AMOLED
Ekran Boyutu: 6.5 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
Bellek (RAM): 12 GB
Grafik İşlemci: Mali-G72 MP3
Dahili Depolama: 256 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Ön Kamera: 32 MP
Arka Kamera: 48 MP & 13 MP & 8 MP & 2 MP
Batarya: 4025 mAh
Çift SIM Desteği: Yok
Wi-Fi: 802.11ax
Bluetooth: 5.0
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Var
FM Radyo: Yok
Parmak İzi Sensörü: Var
Yüz Tanıma: Var
Boyutlar: 72 x 159 x 7.7 mm
Ağırlık: 171 gr.
SAR Değeri: 0.82 W/kg
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