Oppo ve OnePlus Ortaklığında Yeni Dönem: İki Dev Birleşiyor mu?

OnePlus CEO'su Pete Lau, şirketin forumlarında "OnePlus için Yeni Bir Yolculuk" başlıklı bir yazı kaleme alarak, OnePlus'ın organizasyonunu OPPO'nunkiyle daha da entegre edeceğini duyurdu. Bu yazı, Lau'nun OPPO'da üst düzey bir liderlik rolünü üstlenmesinden ve iki şirketin maliyetleri düşürmek için daha fazla kaynak paylaşmaya başlamasından bir yıldan kısa bir süre sonra yayınlandı.
CEO, geçtiğimiz yıl yapılan değişikliklerin "olumlu bir etki" gösterdiğini ve bu nedenle her iki firmanın da operasyonlarını "daha fazla entegre edeceğini" ve bu değişikliklerin eklenen "eldeki kaynaklar" ile müşteriler için "daha iyi ürünler yaratmaya" yardımcı olacağını söyledi. İlginç bir şekilde Lau, şirketin daha verimli hale gelebileceğini ve "OnePlus kullanıcıları için daha hızlı ve daha kararlı yazılım güncellemeleri" sunabileceğini iddia ediyor. Bunun tam olarak ne anlama geldiği ve ColorOS ile OxygenOS arasında daha hızlı geliştirme ve teste olanak tanıyan bir geçiş olup olmayacağı net değil.
OPPO ve OnePlus Birleşti mi?
Lau, OnePlus'ın bağımsız bir marka olarak faaliyet göstermeye, ürünleri piyasaya sürmeye ve OnePlus markası altında etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini yinelediğinden, bu entegrasyon firmaların birleştiği anlamına gelmiyor. Ayrıca, başka nelerin değiştiği ve daha sıkı entegrasyonun sonucunun ne olduğu da net değil.
OnePlus, akıllı telefon pazarının alt kısmı da dahil olmak üzere portföyünü genişletmeye devam ederken, firmanın OPPO'nun tasarımlarını yeniden kullandığını görmek şaşırtıcı olmayabilir. Her iki şirket de – Realme, Vivo ve iQOO ile birlikte – BBK elektroniği kapsamında markalar olduklarından ve halihazırda Ar-Ge için kaynakları paylaştıklarından, daha derin entegrasyonla hangi özel değişikliklerin geleceğini tahmin etmek pek mümkün değil.
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