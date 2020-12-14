OPPO'nun Yeni İşletim Sistemi Arayüzü ColorOS 11 Türkiye'de!

OPPO, yeni işletim sistemi arayüzü ColorOS 11'in Türkiye'de Aralık ayı itibariyle hem Find X2 hem de Reno4 Lite modelinde kullanılacağını duyurdu. ColorOS 11'in hızla geliştirilmesi sayesinde OPPO kullanıcıları akıllı telefonlarında yeni Android 11 deneyimleri yaşayabilecek.