OPPO, Yeni Nesil İletişimin Geleceğine Yönelik 6G Raporunu Yayınladı

6G teknolojisi, yapay zekanın öğrendiği, etkileşim kurduğu, sonuca varmaya nasıl katkı sağladığı ve uygulandığı konusunda temelden devrim yaratacak, teknolojiyi ve faydalarını herkes için kullanılabilir hale getirecek. Yapay zeka, yeni nesil iletişim ağları için yeni bir boyut olarak hareket edecek ve 6G ağlarının kendi kendini optimize etmesine ve dinamik olarak kendilerini yönetmesine yardımcı olacak.