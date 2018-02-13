Orange, Galaxy S9'u Erken Gösterdi
Galaxy S9 hakkında öğrenmediğimiz az şey kalsa da sızıntılar devam ediyor! İşte "yanlışlıkla" sızan Galaxy S9'dan detaylar...
Galaxy S9'un resmi tanıtımı için artık ayları değil haftaları sayıyoruz. Dünyanın önde gelen mobil sağlayıcılarından Orange'ın Romanya ayağı ise erken davranarak Galaxy S9'un mavi sürümünü ortaya çıkardı.
Telefonun göründüğü web sayfası artık çalışmasa da, Google'ın web önbelleği üzerinden bir süre erişilebilir durumdaydı.
Sayfadaki teknik detayların yer tutucu olarak kullanıldığı, tamamen doğru olmadığı dikkat çekiyor. Bunun yanında Galaxy S9'un 5,8 inç'lik Quad HD OLED ekranla geleceği doğru. Ürün sayfası, 4G+, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS işlevlerinden de bahsediyor.
Sayfada bazı çelişkiler de var. Örneğin işlemci olarak Galaxy S8'de kullanılan Exynos 8895 listelenmiş. Ekranda basınca duyarlı bir teknolojinin kullanılması beklenmiyor ancak sayfa, Galaxy S9'un "3D Touch" ile geleceğini söylüyor. Üstelik 3D Touch, Apple'a ait bir marka.
Neyse ki telefon hakkında yeterince bilgimiz zaten var. Tanıtım grafiğinde de gördüğümüz üzere bu seneki Galaxy S9'lar, kameralara odaklanacaklar. Galaxy S9 ve S9 Plus Mart'ta piyasada olacak.
Zeynel A. Öztürk
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