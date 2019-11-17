.org Alan Adının Fiyatı Muhtemelen Katlanacak

Alan adlarının en ünlülerinden .org'u idare eden Public Interest Registry (PIR), özel sermaye şirketi Ethos Capital tarafından satın alınacağını duyurdu. Bu satın almanın sonucunda .org alan adlarının fiyatı, önemli derecede artabilir.
PIR, şimdiye kadar kar amacı gütmeyen bir alan adı kayıt kuruluşuydu. Ancak 2020'nin ilk çeyreğinde, anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte kar amaçlı bir şirketin parçası olacak. Bu durum, .org alan adları kar amacı gütmeyen kuruluşlara ayrıldığından kafaları biraz karıştıracak.
Public Interest Registry'nin CEO'su, satın almayla ilgili basın duyurusunda bu sahip değişikliğinin .org topluluğunu etkilemeyeceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.
İnternet kayıt kuruluşu ICANN, bu senenin başında .org alan adı için fiyat limitlerini kaldırmayı kabul etmişti. Bu durum, kar amacı gütmeyen ve yüksek alan adı ücretlerini ödemekte zorlanacak birçok kuruluşta şok etkisine neden olmuştu. PIR ilk aşamada .org'un fiyatını artırmayı planlamadığını söylemişti, ancak kurumun sahibi artık kar amacı güden bir şirket olduğundan, fiyatın aynı kalma ihtimali oldukça düşük.
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