.org'u kurtarma operasyonu

EFF (Electronic Frontier Foundation), Internet Archive ve Creative Commons gibi web kişilikleri, Public Interest Registry'nin (PIR) Ethos Capital'e satışının iptal edilmesi için bir kampanya başlattı.
EFF'nin öncülük ettiği gruba göre PIR'ın satışı, .org üst seviye alan adını kullanan sivil toplum kuruluşlarının tamamını etkileyecek. PIR'ın satışıyla .org alan adı kayıtlarının fiyatı, ICANN'ın veya .org topluluğunun onayı olmadan yükselebilecek. EFF, çoğu sivil toplum kuruluşunun nakit konusunda sıkıntı çektiğini ve çoğunun zamlı alan adı ücretlerini ödemek zorunda kalacağını veya alan adını kaybedeceğini söylüyor.
EFF, Ethos Capital'in satın alma sonrasında tek taraflı olarak Hak Koruma Mekanizmalarını uygulamaya geçirebileceğinden ve böylece kar amacı gütmeyen etkinlikleri engelleyebileceğinden endişe duyuyor. Firmanın "yürürlükteki yasalara aykırı faaliyet" nedeniyle alan adlarını kapatabileceğinden de endişe ediliyor. EFF'ye göre Ethos Capital bu tür süreçleri devreye sokmamalı, çünkü ülkeler bu yöntemi sevmedikleri sivil toplum kuruluşlarını hedef almak için kullanıyorlar.
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