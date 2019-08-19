Orijinal Macintosh Ekibinden Yeni AirPods Tasarımı
Orijinal Macintosh ekibi Frog Desing, Apple AirPods'u baştan tasarladı. Ama yeni görünüm, biraz gülünç...
- Ercan Uğurlu
Bugün 50'inci yaşını doldurmuş bir tasarım ekibi olan Frog Desing, geçmişinde belki de en popüler işini Apple'ın orijinal Macintosh'unu tasarlamasıyla yaptı. Ondan önce Sony ile de çalışan şirket o kadar ses getirmemiş, ancak Apple'dan sonra tüm gözler üzerine çevrilmişti. Frog Design'dan bahsediyoruz, çünkü bu şirket, bu kez de Apple'ın kablosuz kulaklıkları olan AirPods'u yeniden tasarlamışlar. Ve ortaya şimdilik biraz da olsa "gülünç" bir tasarım çıkmış.
Apple'ın halihazırda kullandığı AirPods tasarımı da ilk piyasaya çıktığında pek çok kullanıcı tarafından gülünç bulunmuştu. Sanki kabloları kesilmiş bir kulaklığı andıran uzun gövdeli kulaklıklar, pek çok kişinin hoşuna gitmemişti. Öte yandan Apple fanları elbette bu kulaklıkları çok beğendiler. Apple AirPods, tasarımıyla iyi veya kötü, ancak bir şekilde kabul gördü ve popülaritesinden yararlanmak isteyen diğer markalar da, benzer tasarımlı kulaklıklar piyasaya sürdüler. Ancak aynı şeyi, orijinal Macintosh tasarım ekibinin yeni AirPods tasarımı için de yaparlar mı bilinmez.
Frog Design'ın yeni tasarladığı ilginç AirPods'lar, kulak kepçesine asılan bir halkadan ibaret. Evet bu haliyle oldukça manasız görünen bu "kulaklıklar", bahsedilen teknolojisiyle ise yenilikçi olarak kabul edilecektir. Zira kulaklığı tasarlayan Frog Design, bu kablosuz kulaklıklarda gelişmiş makro sürücülerin ve akustik tasarımın kullanılacağını söylüyor.
Bu kulaklık tasarımını daha çok iletişim odaklı hazırladığını da söyleyen Frog Desing, bu kulaklık modeliyle kullanıcının hem çevreden gelen sesleri duyabileceğini, hem de Siri, Alexa veya Google Asistan gibi sanal asistanları ile yoğun iletişimde kalabileceğinden bahsediyor.
Peki, sizce gelecek Apple Airpods böylesi bir tasarımla karşımıza çıkabilir mi? Ve çıkarsa, gerçekten de yeni bir akımın öncüsü olabilir mi?
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