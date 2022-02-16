Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminden yeni rekor!

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), 1 milyar dolardan (750 milyon £) fazla kazanarak 2021'in en çok hasılat yapan filmi olmuştu.
Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı yapım, dünya çapında 905 milyon dolardan fazla hasılat elde eden ve Kore Savaşı'nı konu edinen Çin yapımı Changjin Gölü Savaşı'nı geride bırakmıştı.
1 milyar dolardan fazla hasılat yapan son film 2019'un Star Wars: The Rise of Skywalker'dı. Pandemi döneminde bu kadar hasılat yapan film olmamıştı.
Detaylar: Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok pandemi döneminde rekor kırdı
Avatar'ın Rekorunu Kırdı
Film, başarılara bir yenisini daha ekledi. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, ABD'de tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 3. filmi olan Avatar'ın yerini aldı.
Geçtiğimiz hafta sonu ABD gişesinin dördüncü sırasında yer alan Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, 7,2 milyon dolar kazanmış ve toplam hasılatta Avatar'ı geçememişti. Filmin ABD ve Kanada'daki toplam gişe hasılatı 760 bin 988 milyon dolara ulaşınca, 749 bin 766 milyon dolarlık hasılatı ile üçüncü sırada olan Avatar'ı geçmeyi başardı ve en çok hasılat yapan üçüncü yapım haline geldi.
ABD'de tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden filmi 936 bin 662 milyon dolarlık hasılatıyla Star Wars: Güç Uyanıyor filmi olurken, ikinci sırada 858 bin 373 milyon dolar ile Avengers: Endgame var.
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