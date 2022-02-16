Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok Filminden Yeni Rekor!

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), rekor üzerine rekor kırıyor. 1 milyar dolardan (750 milyon £) fazla kazanarak 2021'in en çok hasılat yapan filmi olan film, yeni bir rekora imza attı.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminden yeni rekor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Samsung Galaxy S22'inin Ekranı Kaç Hz Görüntü Üretiyor? Cevap Biraz Karışık
Microsoft, Windows 11'i Android ve Fazlasıyla Güncelledi!
Panasonic, TOUGHBOOK G2'nin 5G'yi Duyurdu
Galaxy S22'lerde Muhtemelen Fark Bile Etmeyeceğiniz Büyük Değişiklik!
Araba nasıl yıkanır? Adım adım püf noktalar

 

 