Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok Filminden Yeni Rekor!

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), rekor üzerine rekor kırıyor. 1 milyar dolardan (750 milyon £) fazla kazanarak 2021'in en çok hasılat yapan filmi olan film, yeni bir rekora imza attı.