Örümcek Adam Hayranlarından Büyük Tepki
Spider-Man (Örümcek Adam) hayranları, süper kahramanın başına gelenlerden sonra adeta isyan etti!
- Barış Terun
Spider-Man (Örümcek Adam) anlaşmazlığı nedeniyle, sempatik, mahallemizin dost canlısı kahramanı, Marvel Sinematik Evreninden ayrılmak zorunda kaldı. Sony kibar bir dille Marvel Comics - Disney evrenini eleştirirken, her ne hikmetse pek çok Örümcek Adam hayranı tarafından eleştirilen Sony Pictures oldu.
Spider-Man hayranlarının "bazıları" sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak, "Sevgili oğlumuzu yuvasına iade edin" ifadelerini kullandılar.
5.500 Spider-Man hayranı, 31 Ekim 2019'da yani Cadılar Bayramını'nda Sony'nin Amerika Birleşik Devletlerindeki merkezi önünde eylem yapmaya hazırlanıyorlar. Söz konusu hayranlar Cadılar Bayramının getirilerinden faydalanıp, Örümcek Adam kostümleri ile protesto düzenleyecekler.
Sony - Marvel - Disney üçlüsü arasındaki sorunun nasıl ortaya çıktığı belli değil. Zira üç firmada, anlaşmalarından sonra Örümcek Adam'dan ciddi gelir elde ettiler. Üçlü arasındaki sorunda Marvel'in patronu Kevin Feige'in "Ünlü kahramanı tanınmadık hale getirmesi" iddiası yer alıyor. Lakin bu dediğimiz gibi, yalnızca ve yalnızca söylentiden ibaret.
Sony sözcüleri, "Anlaşmanın gerçekleşmemesi hakkında üzüldüklerini ancak Disney - Marvel birlikteliğinin kararına saygı duyduklarını" ifade ettiler.
Spider-Man: Far From Home, Sony Pictures'ın açık ara en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu ve 1,2 milyar doları aşmayı başardı.
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