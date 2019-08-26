Örümcek Adam Kavgası Sonrasında Çok Sert Açıklama!
Spider-Man'in Marvel evreninden ayrılması büyük yankı uyandırdı. En sert açıklama ise, bizzat Örümcek Adam'ın "babası" Stan Lee'nin kızından geldi!
- Barış Terun
Sony ve Marvel arasındaki anlaşmazlığa karşı, sinema ve çizgi-roman tutkunlarının tepkisi kar topu gibi büyüyerek artıyor. Marvel evrenini ve Örümcek Adam'ı yaratan Stan Lee maalesef kısa süre önce hayatını kaybetti. Stan Lee'nin kızı Joan Celia, Marvel-Disney-Sony arasındaki sorunlar hakkında fazlasıyla dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Joan Celia, "Gerek Marvel gerekse Sony babamın mirasını sahiplenmek niyetinde. Ancak aralarında herhangi bir anlaşmaya varamadılar. Onlar söz konusu filmden kar elde etmekten başka bir şey istemediler. Babam hayatını kaybettiğinde; ne Marvel ne de Sony yetkilileri beni aramadı. İlk günden itibaren, babamın çalışmalarını metalaştırdılar ve ona veya mirasına hiçbir zaman saygı veya nezaket göstermediler" açıklamalarında bulundu.
Joan Celia, "İş sona geldiğinde; hiç kimse babama Marvel ve Disney'in yöneticilerinden daha kötü davranamadı" ifadelerini kullandı.
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