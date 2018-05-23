Otomatlarda Bunu da Satmaya Başladılar!

Bir otomattan satın alabilecekleriniz listesine, akılınıza bile gelmeyecek yeni bir seçenek daha eklendi!

Segway Satan Otomat da Gerçek Oldu!

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