Otomatlarda Bunu da Satmaya Başladılar!
Bir otomattan satın alabilecekleriniz listesine, akılınıza bile gelmeyecek yeni bir seçenek daha eklendi!
Artık otomatik satış makineleri (ya da otomatlar) ile konserve ve ekmekten, Instagram takipçilerine kadar hemen her şeyi almak mümkün. Ancak Singapur'da bir firma, giderek büyüyen bu listeye Segway'leri de ekliyor.
Segway ve Yvolution kişisel ulaşım cihazları dağıtımcısı Gogreen, geçtiğimiz hafta açılışını yaptığı bir otomatik satış makinesi ile Segway satışına başladı. Gogreen, başlangıçta güçlü bir etki yaratmak için de yakın dövüş yıldızı Jackie Chan ile bir demo için anlaştı.
Segway'ler için bir ilk olduğu söylenen satış makinesi, 55 inçlik dokunmatik ekranı ile müşterilerin istedikleri seçeneği almasına imkan tanınıyor ve ürünlerin ödemesi bir kart veya mobil ödeme aracılığıyla yapılabiliyor.
Makine 7/24 çalışıyor ve aynı anca yedi Segway'i barındırabiliyor. Segway MiniPro (Yaklaşık 740$), ES2 Kickscooter ve Segway MiniLite (ikisi de yaklaşık 600$) satış için taşınan ürünlerin arasında yer alıyor.
Her ne kadar otomatik satış makinelerinden pahalı ve büyük şeyler satılması sık rastlanan bir şey olmasa da, insanların araba satın alabildikleri otomatik satış makineleri olduğu düşünülürse, fikrin yeni olduğunu söylemek de doğru olmaz...
Levent Öztürk
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