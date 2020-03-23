Otomobiller için Alınan Ama Gerçeğe Dönüşmeyen İlginç Patentler

Otomobiller için alınan, ancak hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyen bu ilginç ama bir o kadar da garip olan patentler, eminiz sizleri de şaşırtacak.

Otomobiller için Alınan İlginç Patentler

Elektrikli otomobiller, otomotiv sektöründe uzun zamandır görülmeyen değişimlerin yolunu açmaya devam ediyor. Ancak bazılarının hayalleri, içten yanmalı motorları elektrik motorlarıyla değiştirmekten çok daha öteye gidiyor.

Araç kiralama şirketi Vanarama, hayata geçmeyen ve gerçekleşme ihtimali çok düşük olan patentleri gözden geçirdi, bunlar arasından ilginç bazı fikirleri ortaya çıkardı. Patentleri dikkat çekici yapan bir yanı, birilerinin bu patentler için bolca zaman ve para harcamış olması.

Tesla, tüm piyasayı geliştirmek için patentlerini herkese açmasıyla beğeni toplamıştı. Genellikle süper şarj cihazları gibi teknolojiler dikkat çekse de, ön camı temizleyen lazerleri duymamış olabilirsiniz.

2018-2019'da ABD'de en çok patent alan otomobil firmalarından Toyota ve Ford'un "geri çekilebilir teleskopik kuyruğu" veya "mobil toplantı odası" ile kimlerin ilgisini çekeceği ise merak konusu.

Otomotiv sektörü dışındaki firmaların da ilginç patentleri var. Google'ın "yapışkan araba kaputu", arabanızla bir yayaya çarparsanız, yayanın fırlamak yerine aracın üstünde kalmasını sağlıyor. Eğer sürücüsüz araçlara bu yüzden güvenecek isek, Google'ın bu fikri sanki pek iyi görünmüyor.

Bazı fikirler ise faydalı olabilecek gibi görünüyor, otonom araçlardaki yayalara "güvenli" sinyali veren ışık gibi. Ancak bu da diğer sürücülerin kafalarını karıştırma potansiyeline sahip.

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