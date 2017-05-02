Otonom Araba Yarışına Samsung da Katıldı!
Tesla, Google ve hatta Apple derken, son dönemin büyük yarışına şimdi de Samsung katıldı!
Görünene göre Apple, gözlerini otonom araçlara çeviren tek cihaz üreticisi değil. Firmanın ana rakibi Samsung da kendi otonom aracının testlerine başlamak için izin almış durumda.
Korea Herald'ın söylediğine göre Güney Kore'nin Arazi, Altyapı ve Ulaşım Bakanlığı tarafından, Samsung'a kamusal yollarda otonom bir aracı test etmesi için onay verildi.
Söylenilene göre bu araç, kameralar ve algılayıcılar ile donatılmış ve derin-öğrenim teknolojilerini kullanarak çalışan bir Hyundai olacak.
Samsung, Güney Kore'de bu izni almış olan tek firma da değil. Şubat 2016 tarihinden beri yaklaşık olarak 20 firma daha izin için Bakanlığa başvurmuş. Bir diğer Güney Koreli otomobil üreticisi olan Hyundai, bu izni alan ilk isim olmuştu.
Tesla, Google, Nvidia ve şimdi de Apple'ın Kaliforniya ve diğer bölgelerde testler yapıyor olmaları ile beraber artık yarış, kimin en iyi ve en güvenli otonom sürüş teknolojisini sunacağı üzerine odaklanıyor. Kim bilir, belki de Samsung ve Apple'ın bir sonraki rekabeti, yollarda kullanılacak olan otonom arabalar endüstrisini kimin yöneteceği hakkında olabilir...
Levent Öztürk
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