Otonom Arabalar İçin Pembe Günler Bitiyor!
Sürücüsüz otomobil geliştiricilerinin her isteklerinin kabul edildiği günler, görünüşe bakılırsa geride kalıyor...
Kaliforniya eyaleti, yollarda daha fazla otonom araba olması için bazı kuralları esnetmeye yatkın olsa da, görünene göre bu eyaletin de sınırları bulunmakta. Eyaletin Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) GM tarafından önerilen ve bir kaza durumunda eğer otonom araç, üreticinin gerektirdiği gibi bakım görmemişse firmaların sorumluluk almamalarına imkan tanıyacak kanun önerisini reddetti. Başka bir deyiş ile bu kanun, eğer aracın algılayıcıları çamurluysa, kazanın sebebi kötü bir kod yazımı bile olsa üreticinin sorumluluk almamasını sağlayabilecekti.
DMV, bu potansiyel kanuna karşı çıkan yorumları okuduktan sonra bu fikirden vazgeçti. Yorum süreci 15 Aralık tarihinde sona eriyor ve tamamlanmış düzenlemelerin 2018 yılında devreye girmesi bekleniyor.
Kaliforniya'daki bu yaklaşım değişikliğinin artık eyaletin otonom araçlara karşı eskisi kadar esnek davranmadığı anlamına geliyor. En azından artık üreticilerin her istediklerini vermeyi planlamadıkları kesin. Ayrıca bu karar, sürücüsüz araba kazaları hakkında varlığını koruyan sorumluluk tartışmalarının sonuçlanmasına da yardımcı olacak gibi görünüyor.
Levent Öztürk
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