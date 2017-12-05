Otonom Arabalar İçin Pembe Günler Bitiyor!

Sürücüsüz otomobil geliştiricilerinin her isteklerinin kabul edildiği günler, görünüşe bakılırsa geride kalıyor...

Otonom Arabalar İçin Pembe Günler Bitiyor!

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Otonom Arabalar İçin Pembe Günler Bitiyor!

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