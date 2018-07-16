Otonom Araç, Goodwood'un Yokuşunu Çıktı
Sürücüsüz araçlar, önemli bir başarıya daha imza attı ve Goodwood'un ünlü tepe tırmanışını başarıyla tamamladı!
Otomobilleri gelecekte nelerin beklediğini merak ediyorsanız, henüz tamamlanan Goodwood Festival of Speed'e bakmanız yeterli. Roborace'in otonom aracı, Goodwood'un ünlü tepe tırmanışını başarıyla geçti.
Araçların 91 metre yükseldiği ve dar alanlardan geçtiği pisti turlamanın kolay olmadığını söylemeliyiz. Bununla birlikte Roborace'in girişimi başarıyla tamamlandı. Yarışa katılan diğer otonom araç için aynısını söylemek mümkün eğil. Siemens'in hazırladığı otonom Ford Mustang, festivalin kurucusu Richmond Dükünü taşıyordu. Araç parkuru tamamlasa da, bunu ancak güvenlik sürücüsünün yardımıyla yapabildi. Aracın saman balyalarına saplanmaması için sürücünün sıkça müdahalede bulunması gerekti.
Roborace ise yarış boyunca dikkatliydi ve yukarıdaki videoda görebileceğiniz üzere sık sık düzeltmelerde bulundu. Sürücüsüz bir aracın yükseklik farkına aldırış etmediğini görmek, elbette ilginçti.
Zeynel A. Öztürk
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