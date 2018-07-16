Otonom Araç, Goodwood'un Yokuşunu Çıktı

Sürücüsüz araçlar, önemli bir başarıya daha imza attı ve Goodwood'un ünlü tepe tırmanışını başarıyla tamamladı!

Oynat Otonom Araç, Goodwood'un Yokuşunu Çıktı Sürücüsüz araçlar, önemli bir başarıya daha imza attı ve Goodwood'un ünlü tepe tırmanışını başarıyla tamamladı!

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