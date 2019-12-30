"Otonom Araçlar" Hakkında İlginç Rapor!

Gartner'ın yeni raporu, otonoma hazır (autonomous-ready) olan araç sayısının 2023 yılında 745.705 ünite artabileceğini tahmin ediyor. Bu artış 2019 yılında 332.932 ünite ve 2018 yılında 137.129 ünite olarak gerçekleşmişti. Bu arada bahsi geçen sayılar satışları değil, net artışı gösteriyor.
Analiz firmasının söylediğine göre Dünya çapında otonoma hazır araçların artması, Kuzey Amerika, Çin ve Batı Avrupa'da benimsenmeleri ile yaşanacak. Ayrıca firma, bu bölgelerin bu araçlardaki artış ile beraber, teknoloji ile ilgili düzenlemeleri getiren ilk yerler olacaklarını da söylüyor.
Otonoma hazır araç ile belirtileni açıklamak adında Gartner baş araştırma analizcisi Jonathan Davenport, şunları söylüyor: "Dünya yollarında araştırma ve geliştirme seviyesi dışında gelişmiş otonom araç yok. Şu anki araçlar sınırlı otonom yeteneklere sahip olarak insan bir sürücünün gözetimine ihtiyaç duyuyor. Ama hepsi kameralar, radar, hatta lidar gibi donanımlara sahip ve tam otonomluğu destekleyebilecek durumda. Bir yazılım güncellemesi ile bu araçlar daha üst seviye otonomluğa kavuşabilir. İşte bu tip araçlara "otonoma hazır" diyoruz."
Gartner, hiçbir ülkenin tam otonom araçların yasal olarak çalışmalarına izin verecek düzenlemelere sahip olmadığını söylüyor. Ayrıca firmaların, herhangi bir şeyin ters gitmesi halinde sorumlu tutulacaklarından dolayı tamamen otonom araçları sunmaktan kaçındıklarını belirtiyor. İnsan gözetiminde olan araçlar söz konusu olduğunda ise sorumluluk halen sürücüye ait.
Otonoma hazır araçların artmasına rağmen algılayıcılar halen pahalı. Gartner'ın tahminlerine göre 2026 yılında algılayıcı fiyatları 2020 yılına göre %25 düşmüş olacak ancak bu oran bile yeterli görünmüyor. Bu yüzden sadece premium modellerde tam otonom yetenekler göreceğimiz raporda yer alıyor.
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