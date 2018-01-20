Otonom araçlar için bir standart şart

Gelecekte etrafımızı saracak otonom araçlar için genel bir standardın düzenlenmesi şart! İşte bunun nedeni...

Otonom arabalara bir standart şart ama..

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Otonom araçlar için bir standart şart

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