Otonom Araçların Karıştığı Kazalar Artıyor!

Tesla'nın Model S ve GM'nin Chevy Bolt araçlarının karıştığı iki yeni kaza, sürücüsüz araçların ne kadar güvenilir olduğunu sorgulatıyor!

Otonom araçların karıştığı kazalar artıyor!
Culver City İtfaiyesi

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