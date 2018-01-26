Otonom Araçların Karıştığı Kazalar Artıyor!
Tesla'nın Model S ve GM'nin Chevy Bolt araçlarının karıştığı iki yeni kaza, sürücüsüz araçların ne kadar güvenilir olduğunu sorgulatıyor!
Görünene göre, otomatik sürüş moduna ayarlanmış olan araçların dahil oldukları trafik kazalarında son zamanlarda artış yaşanmakta. Giderek daha fazla kişinin otonom sürüş yeteneğine sahip araçları kullanmaya başlamaları ile beraber, üreticileri tarafından bu teknolojinin kazaları ortadan kaldıracağının söylenmesine rağmen, ölüm dahi içerebilen kazaların sayıları da artıyor.
Tesla'nın Model S ve GM'nin Chevy Bolt araçlarını içeren yakın zamandaki iki kazada, araçların otonom sürüş modlarının trafik kazasına yol açtığı iddia ediliyor. Bu kazaların birinde, görünene göre otonom sürüş modunda bulunan bir Tesla S, yaklaşık olarak 100kmph hızla ilerlerken, Culver City İtfaiyesi'ne ait olan büyük, kırmızı bir itfaiye aracına arkadan çarptı. İtfaiye aracı, yolun kenarında bir başka kaza ile ilgilenmekteydi ve Tesla tarafından kendisine çarpıldığı sırada tamamen sabit bir şekilde durmaktaydı. Model S'in sürücüsünün söylediğine göre kaza olduğu sırada aracın Autopilot modu çalışmaktaydı. Neyse ki bu kazada yaralanan olmadı.
Tesla, kısa bir süre önce araçlarına sunduğu bir güncelleme ile Autopilot özelliğinin çalışması için sürücünün ellerinin direksiyonda olmasını şart koşmuştu. Tesla, kaza yapan aracın bilgisayarından toplanan bilgileri henüz yayımlamış değil ve bu bilgiler, daha önceki kazalarda da olduğu gibi, olayın nasıl gerçekleştiğine dair ipuçları verebilir. Bu kaza sadece birkaç gün önce yaşandı ve incelemeler devam ediyor.
Aralık 2017 tarihli bir başka kazada ise bir motosikletçi, bulunduğu şeride geçmeye çalışan bir Chevy Bolt'un kendisine çarparak motosikletten düşürdüğünü iddia ediyor. Motosikletçinin söylediğine göre Chevy Bolt sürücüsü durumu fark ederek direksiyonun kontrolünü almaya çalışmış ancak geç kalmıştı.
GM, bu kaza için Cruise Automation teknolojisini savunarak, Chevy Bolt'un önündeki boşluğun ani bir şekilde azalması ile beraber şerit değiştirmeye çalıştığını ve orijinal şeridine geri dönerken, daha yüksek hızda ilerlemekte olan motosikletin Chevy'nin yoluna çıktığını ve buna bağlı olarak aracın yanına çarptığını söylemekteydi. Bu kaza sonucunda düşen motosikletçi bazı yaralar almıştı.
Eğer bu kazalarda otonom sürüş sistemleri suçlu ise, daha fazla otonom sürüş yeteneğine sahip araçların yola nasıl ve ne zaman çıkacakları konusundaki düzenlemelere şüphe düşeceğine kesin gözüyle bakılabilir. Bu tür bir sonuç, gelecekteki bütün otonom araç projelerini etkileyecektir.
Levent Öztürk
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