ÖTV Matrah Değişimine Rağmen Fiyatı Düşmeyen Sıfır Araçlara İnceleme!

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sıfır araç fiyatlarındaki dengesizlikler nedeniyle inceleme başlatıldı. İncelemeye, ÖTV matrah düzenlemesinin fiyatlara yansımadığına dair gelen şikayetlerin neden olduğu söyleniyor!