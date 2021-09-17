ÖTV Matrah Değişimine Rağmen Fiyatı Düşmeyen Sıfır Araçlara İnceleme!

Hatırlarsanız, geçtiğimiz ay sıfır araç alımlarında uygulanan ÖTV matrahında yeni düzenlemeye gidilmişti. Bu düzenleme ile birlikte yüzde 50'lik vergi dilimine giren araçların sayısının artacağı ve böylece fiyatların düşeceği bekleniyordu.
Ancak görünüşe bakılırsa bu beklenti, de gerçeğe dönüşmedi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin fiyatlara yansımadığına yönelik binlerce şikayet alındığı söyleniyor. Bakanlık, bu şikayetler üzerine sıfır araç piyasasında denetim başlatıldığını da duyurdu. Açıklamada, müfettişlerin denetimlere başladığı söyleniyor ve usulsüz iş yapanlara cezai müeyyide uygulanacağının altı çiziliyor.
Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayet başvurularında, haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir.
Müfettişlerce, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler, bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir."
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