Overwatch'ın "30 Milyonluk" Büyük Başarısı!
"30 milyon" diyen oyun, henüz piyasaya çıkışının üzerinden 1 yıl bile geçmeden efsane olmayı başaracak gibi görünüyor!
Blizzard'ın başarılı FPS oyunu Overwatch artık tüm platformlarda, toplam 30 milyonun üzerinde oyuncuya sahip. Oyunun bir yıldan kısa bir süre önce yayınlandığı düşünülürse, bu sayının oldukça etkileyici olduğu kesin. Ayrıca bu yeni duyuru, oyunun 25 milyon oyuncuyu geçtiğini duyurmasından sadece üç ay sonra geldi.
Ancak yapılan açıklamada kullanılan kelimeler, bazı kuşkuları ortaya çıkartabilecek cinstendi. Bu sayının, sadece oyunu satın alan kişi sayısı olup olmadığı net değil; bedava hafta sonu etkinliklerine katılan kişilerin de dahil olması ihtimal dahilinde.
Durum ne olursa olsun, oyunun popülerliği genel olarak firmanın yeni haritalar, karakterler ve oyun modları sunmasına bağlanabilir. Bu etkenler, oyunun sıkıcı bir hale gelmemesi açısından oldukça önemli.
Overwatch Oyun Yöneticisi Jeff Kaplan, kısa bir süre önce oyunun resmi forumunda yaptığı bir bilgilendirmede, 2017 yılı içerisinde sunulması beklenen üç yeni haritanın daha şu anda geliştirilmekte olduğunu söyledi. Ayrıca geçtiğimiz ay yaptığı bir konuşmada da, oyuna harita editörünün gelebilme ihtimali olduğunu söylemişti.
Eğer oyunun bu popülerliği devam ederse, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla başarı elde etmesi kimse için sürpriz olmamalı...
Levent Öztürk
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