Oynanabilir Reklam Üreten Startup, Playable Factory

Türkiye'nin mobil oyunlar, markalar ve uygulamalar için oynanabilir reklam üreten start-up'ı Playable Factory; oynanabilir reklamların deneyimlenebilmesi ve düzenlenebilmesi için oluşturduğu Gearbox platformunu kullanıma sundu.