Oynanabilir Reklam Üreten Startup, Playable Factory

Türkiye'nin mobil oyunlar, markalar ve uygulamalar için oynanabilir reklam üreten start-up'ı Playable Factory; oynanabilir reklamların deneyimlenebilmesi ve düzenlenebilmesi için oluşturduğu Gearbox platformunu kullanıma sundu. Playable Factory müşterileri, artık Gearbox platformu üzerinden oynanabilir reklamlarda düzenlemeler yapabilecek.
Marka ekipleri, Gearbox sayesinde oynanabilir reklamlardaki yazıları, görsellerin rengini ve arayüzde yer alan birçok ögeyi istedikleri gibi değiştirebiliyor ve kampanyalarında kullanabiliyor. Markalar, Gearbox sayesinde sadece görsel ögeler üzerinde değil, oyunun parametrelerindeki pek çok ögede de değişiklik yapma hakkına sahip.
Gearbox üzerinden reklamdaki oyunun zorluğu, süresi, dili ve birçok farklı özelliği düzenlenebiliyor. Pratikliği hedefleyen platform, herhangi bir kod bilgisi gerekmeksizin onlarca farklı oynanabilir reklamın üretilmesini sağlıyor. Gearbox ile reklamı kaç kişinin gördüğü ve tıkladığı, oyunlardaki tamamlanan level sayısı, reklamın içinde geçirilen toplam süre ve oynanabilir reklamın tamamlanma sayısı gibi birçok veriye de ulaşmak mümkün. Bu sayede markalar hangi mobil reklam versiyonunun en iyi performansı sergilediğini takip edebiliyor ve buna uygun şekilde yeni yaratıcı içerikler üretebiliyor.
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"Markalar tek bir tasarımla kısıtlı kalmıyor, harekete geçiyor..."
Oyun firmaları başta olmak üzere oyun dışı markalara da interaktif mobil reklamlar ürettiklerini belirten Playable Factory CEO'su Gökçe Nur Oğuz Gearbox'la ilgili: "Oynanabilir reklamlarla uygulamayı indiren kullanıcılar, uygulamayı çok daha uzun süre kullanıyor ve bu sayede markalara uzun vadede daha fazla geri dönüş sağlıyorlar. Gearbox sayesinde markaların tek bir tasarımda kısıtlı kalmalarının önüne geçip, dönemin ruhuna ve dinamiklerine göre yeni versiyonları yayınlayabilmelerini sağlıyoruz." dedi.
Playable Factory yeni oyun arkadaşları arıyor
Mobil dünyada markalar arasında yaşanan yoğun reklam rekabeti, inovatif çözümleri de beraberinde getiriyor. Oynanabilir mobil reklamlar ise, yaşanan bu değişimin ve rekabetin sonucunda ortaya çıkan yeni tip bir reklam şekli olarak görülüyor. Bu tarz bir içerikle karşılaşan izleyiciler, bu reklamları aynı zamanda oynayabiliyor. Oyunlaştırılmış reklamlar günümüzde daha çok oyun firmalarının yeni çıkan oyunlarını potansiyel kullanıcılarına deneyimletebilmek için tercih ettikleri bir yöntem olsa da, dünyadaki birçok oyun dışı markanın da rağbet ettiği inovatif bir reklam çözümü olma yolunda ilerlemekte.
Bu ihtiyaca cevap olarak ortaya çıkan Playable Factory, 2018 yılının Aralık ayında faaliyetlerine başladı. İlk oynanabilir reklamını 2 hafta içinde geliştiren firma, iki yıl içinde ekibini büyüttü ve bütün dünyaya oynanabilir reklamlar üreten bir şirket haline geldi. Müşterileri arasında Zynga, Lego, Ubisoft, Lion, Trendyol, Cheetos, Playtika, Gameloft, Voodoo, Madbox, Crazy Labs, Gram Games ve Kwalee gibi önemli markaların yer aldığı Playable Factory; halihazırda 26 kişilik bir ekiple hizmet veriyor. Ekibini daha da genişletmek isteyen firma, websitesi ve Linkedin üzerinden iş başvurularını kabul ediyor, işe alımlarda Türkiye'deki pek çok üniversite ve kuruluşla işbirlikleri yapıyor.
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