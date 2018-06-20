Oyun bağımlılığı, artık ayrı bir bozukluk
Oyunculuk Bozukluğu, artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından ayrı bir bozukluk olarak tanımlanıyor.
Görünene göre video oyun bağımlılığı, kısa bir süre sonra en azından uluslararası sağlık görevlilerinin gözünde tanılanabilir bir zihin sağlığı durumu haline gelecek.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), artık Oyunculuk Bozukluğu'nu hastalık sınıflandırma kitabının en son sürümünde özel bir zihin sağlığı durumu olarak tanımlıyor.
Bu belgeye göre BM sağlık ajansı Oyunculuk Bozukluğu'nu şu semptomlarla sınıflandırıyor:
- Oyun oynama için bozulmuş kontrol (oyun oynama sıklığı, yoğunluğu, süresi, sonlanması içeriği vs)
- Oyunların diğer hayat faaliyetlerinin ve günlük aktivitelerin önüne geçmesine sebep olacak kadar oyun oynamaya fazla öncelik verme
- Negatif sonuçlara rağmen oyun oynamaya devam etme veya daha fazla oynama
WHO'nun Zihinsel Sağlık ve Madde Kullanımı Bölümü üyesi Dr. Vladimir Poznyak'ın söylediğine göre bu üç madde, yeni tanıyı gösteren temel işaretler oluyor. Poznyak, özellikle ikinci maddenin çok rahat fark edilebildiğini belirtiyor.
Poznyak'ın söylediğine göre bu durum "ciddi rahatsızlığa ve kişisel, ailesel, sosyal, eğitimsel veya mesleki çalışmalarda bozukluğa" sebep oluyor. Araştırma, oyunculuk bozukluğunun genel olarak kumar bozukluğuna ve madde kullanımı bozukluğuna çok benzer olduğunu belirtiyor.
Hastaların tanı koyulmadan önce en azından bir yıl boyunca "bozulmuş uyku desenleri, diyet problemleri, fiziksel aktivite eksikliği" gibi negatif etkiler göstermeleri gerekiyor.
Ancak bütün tıp dünyası bu sınıflandırmanın arkasında değil. Örneğin Telos Project yöneticisi ve lisanslı psikolog Anthony Bean, oyun oynamanın "daha çok endişe ve depresyon ile bir başa çıkma mekanizması" olduğunu söylüyor.
Ayrıca WHO, hem online hem de offline oyunculuğu bir bozukluk olarak görüyor ancak online oyunculuğun insanlara yeni arkadaşlıklar, hatta romantik ilişkiler kattığı görülebiliyor...
Levent Öztürk
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