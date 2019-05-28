Oyun Bağımlılığı Kararı Tartışma Yarattı!
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) oyunlar hakkında aldığı yeni karar, oyun endüstrisini hiç ama hiç mutlu etmedi!
- Levent Öztürk
"Oynama bozukluğu" veya oyun oynama bağımlılığı, artık Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi olarak bir hastalık olarak kabul ediliyor. BM örgütü, durumu Uluslararası Hastalıklar ve İlgili Sağlık Sorunları İstatistiksel Sınıflandırması (ICD-11) listesinin on birinci sürümünde listeledi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ve 194 üyenin katıldığı 72. Dünya Sağlık Toplantısı da ICD-11'in resmi olarak kabul edilmesi ve aktif edilmesinin onaylanmasına karar verildi. ICD-11, 1 Ocak 2022 itibariyle etkin olacak.
WHO, oyun bağımlılığını oyun oynama üzerinde engelli kontrol (sıklık, şiddet, süre, içerik gibi), oyun oynamaya diğer ilgilerden ve günlük aktivitelerden giderek daha fazla önem verme ve negatif sonuçların gözükmesine rağmen oyun oynamaya devam edilmesi şeklinde tanımlıyor.
WHO'nun oyun oynamayı bir bağımlılık ve problem kaynağı olarak tanımlaması, oyun endüstrisi ve ilgili gruplar tarafından tepki ile karşılandı ve bu karar "aceleye gelmiş davranış" olarak yorumlanmıştı. Ayrıca karşıt kanıtlar ve araştırmalar olduğu da belirtilmişti. Eğlence Yazılımı Birliği (Entertanment Software Association – ESA) gibi topluluklar da WHO'nun kararına itiraz ederken oyunların ekonomik, politik, yaratıcı ve akademik avantajları da olduğunu belirtildi.
WHO ise kendi kararına sadık kalmada kararlılığını gösteriyor ve bu kararın, "farklı disiplinler ve bölgelerden uzmanların ortak görüşü ve var olan kanıtların incelenmesini taban aldığını" söylüyor.
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