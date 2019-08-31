Oyun Devi, Ani Kapanışın Ardından Geri Dönüyor!

Oyun devi, ani bir kararla kapanışının ardından çok da fazla zaman geçmeden, geri dönüyor!

  • Levent Öztürk
Telltale Games geri dönüyor!
Telltale Games

Telltale Games geri döndü! Stüdyonun kapatılması ve firma çalışanlarının gördükleri sorgulanabilir muameleden sonra – çalışanların %90'ı uyarı veya tazminat verilmeden işten çıkartılmıştı – görünene göre etkileşimli video oyunu yayımcısı tekrar oyun yapmayı ve yayımlamayı planlıyor.

Business Wire tarafından bildirildiği üzere Telltale'in geri dönüşünün sebebi, endüstri yöneticilerinin bir kısmının "Telltale'in önemli varlıkları, markaları, teknolojisi ve seçili fikri mülkiyetleri" ile beraber stüdyoyu satın alma kararı. 

Telltale'in adı artık etkileşimli kurgu ile eşanlamlı sayılabilir ve firma The Walking Dead veya DC'nin Batman'i gibi pek çok öne çıkan marka ile beraber çalışmalar gerçekleştirmiş durumda. Ancak Walking Dead serisi ve henüz tamamlanmamış Stranger Things için lisanslar orijinal sahiplerine dönmüş durumda ve bu da muhtemelen Telltale adı altında bu oyunları görmeyeceğimiz anlamına geliyor.

Guardians of the Galaxy, Sam & Max veya Tales from Borderlands gibi diğerleri ise paketler halinde tekrar sunulabilir ve en azından Borderlands, Borderlands 3'ün yayımının giderek yaklaşması ile beraber gelecek oyunlar için de uygun bir seçenek olabilir.

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